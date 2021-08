Балканите горят: Жертви, изпепелени къщи и гори, евакуирани...

Горещото време доведе до множество силни пожари из целия Балкански полуостров. България, Турция, Гърция, Северна Македония и Албания от дни се опитват да се справят с огъня. Двама души загинаха у нас, 8 загубиха живота си в Турция, а възрастен мъж е загинал в Албания.

Днес в България времето продължава да е пожароопасно. Със заповед на министъра на земеделието се забранява паленето на стърнища на земеделските площи.

Вчера в страната е имало 187 пожара. Стихията над Сандански, която отне живота на двама горски служители, продължава да бушува. Рано сутринта група горски служители за пореден ден се качиха в планината, за да помогнат на противопожарните служби, които цяла нощ опитват да овладеят огъня.

Вятърът в района утихна, а температурите се понижиха. Според огнеборците сега е най-подходящият момент пожарът да бъде овладян. Няма опасност за селото, в което хората са спокойни, не се говори за евакуация.

В Северна Македония от понеделник са регистрирани 10 пожара, според последните данни, обявени вчера от директора на ЦУК Стоянче Ангелов. В страната ще бъде обявена кризисна ситуация.

България помага с 5 противопожарни автомобила за овладяването на ситуацията в критичната зона край село Нови истевник. Българските екипи помагат в гасенето на пожарите в най-застрашената зона - пред входа на село Пехчево, където все още има активни огнища.

Със стихията се борят 2 македонски и 3 сръбски хеликоптера. Засега, въпреки мащаба на пламъците, жертви няма.

Ситуацията беше най-критична в понеделник вечерта близо до източния град Кочани, където масивните пожари стигнаха опасно близо до покрайнините на града, изгаряйки няколко къщи и превозни средства по пътя. Девет души са потърсили медицинска помощ след вдишване на дим. Пожарът беше овладян във вторник с помощта на пожарникари, доброволци и армия.

Голяма критика за правителството беше, че страната не може да използва трите специализирани противопожарни самолета, които притежава, тъй като те не са поддържани от две години и не се считат за годни за летене. Сърбия във вторник изпрати четири свои хеликоптера в Северна Македония, за да помогне в битката с пожарите.

Във вторник пожар край южния град Гевгелия за кратко затвори най-натоварения граничен пункт в страната с Гърция - Богородица.

Според Центъра за управление на кризи, няколко горски пожара остават активни в района на столицата Скопие и в районите на градовете Струмица, Куманово, Битоля и Щип.

"Ситуацията се променя от час на час. Не можем да прогнозираме предварително как ще се държат пожарите, защото изключително сухата растителност, високите температури и вятърът допринасят за бързото им разпространение и смяна на посоките", каза Ангелов в изявление пред МВР.

Продължава борбата с огъня в Турция. В страната има 11 пожара, които са извън контрол, в шест провинции. Заради приближаващ пожар в турската провинция Мугла беше евакуирана топлоелектрическа централа и близко населено място.

Според местните власти, всички опасни материали и химикали са изнесени от съоръжението, но има опасност от експлозия на тонове складирани въглища, с които ТЕЦ-ът работи. Има вероятност целият град да бъде евакуиран.

Пожарите в страната бушуват повече от седмица - загинали са 8 души, а огнищата са над 180. Властта и президентът Реджеп Ердоган са остро критикувани за начина, по който се справят с огнената стихия.

Huge wall of fire threatening town of Cokertme near Bodrum in southern #Turkey pic.twitter.com/dy6lrl4IHB — Alex Crawford (@AlexCrawfordSky) August 2, 2021

В капан на пламъците продължава да е и Гърция. Горските пожари са изгорили всичко по пътя си от Варибоби на север от Атина през Кос, Евия, Ираклион, Мани, Родос и Месиния.

Във вторник следобед пожар във Варибоби беше извън контрол, изгаряйки десетки хектари борова гора, както и къщи. Хората се евакуираха от домовете си, а пожарникарите се бориха с пламъците дори през нощта.

Video from Evia in #Greece. I am struggling with processing this from afar; it is beyond words. 🇬🇷 (h/t @GreekAnalyst) https://t.co/vnDoNbjRzl — J. Clements (@peripatesis) August 4, 2021

На остров Евбея, в Лимни, стотици жители и посетители бяха евакуирани от десет села. Пожарите там са унищожили горски земи, домове, туристически квартири и фабрики. Ситуацията е много опасна в района на Дримонас, където група монаси отказват да напуснат манастира "Св. Давид", въпреки че сградата е заобиколена от огън.

Two PlanetScope images taken just 24 hours apart captured heavy smoke billowing from a wildfire burning near Limni, Greece. Satellite imagery captured on August 3 and 4, 2021. pic.twitter.com/iTSbTGmqpk — Planet (@planet) August 4, 2021

Височината на пламъците достигат от 30 до 40 метра в боровата гора, а огънят е обградил манастира. "Задушаваме се от дима, това е кошмар", каза игуменът на "Св. Дави" пред агенция ANA-MPA.

Досега, според гръцката полиция, няма жертви. По отношение на големия пожар в Северна Атика, областният управител, Джоргос Патулис, каза пред телевизия SKAI, че той е стартиран от трансформатор.

Според държавната агенция Атина Македонски новини, Миграционното министерство в сътрудничество с Министерството на защитата на гражданите, поради пожара в района на Варибоби и от съображения за безопасност, прехвърли 16 непридружени деца от центъра за задържане на мигранти в Амигдалеза, Атика, към бежанския лагер Скарамагас

Продължават и опитите за овладяване на пожарите около Атина. Задимяването в районите на огнищата вече започва да надвишава допустимите норми.

A video of the current fire situation in Kifisia, Athens caught by a friend living there. 🥺🙏 #Greece IG: billyng13 / VasilisGiapalakis pic.twitter.com/ruwZmkMhzW — Tony Kariotis (@iamgreece) August 3, 2021

В Албания пожарите са причинили смъртта на един гражданин, а един офицер е ранен и хоспитализиран във вторник. Министърът на отбраната Нико Пелеши е разпоредил евакуацията на три села в района на Гирокастра във вторник.

"Загубата на живота на 64-годишен мъж от село Асим Зенели в административното звено на Антигона в Гирокастра и тежките рани на съпругата му са трагичният резултат от пожари в района", заяви Брикена Джани Метай, журналист от Гирокастра, пред BIRN. Тя добави, че хиляди хектари земя са изгорели.

Pray for Albania during these difficult times 🇦🇱❤️🇽🇰 pic.twitter.com/Huk3MoBZdn — Dardanian Footy (@DardanianFooty) July 31, 2021

Според Министерството на отбраната все още има около седем района в Албания, където полицията и военните сили работят за гасене на пламъците. Полуостров Карабурун е най-проблемното място по отношение на пожарите.

Полицията арестува трима души във вторник по подозрение за палеж.

В Хърватия горски пожар в Сегет Горни, навътре от южния крайбрежен град Трогир, който избухна в понеделник, все още е активен, а до сряда е изгорил около 1600 хектара храсти и борови и маслинови дървета, според медиите .

В Черна гора няма активни горски пожари в момента, след като през последните дни няколко бяха регистрирани в столицата Подгорица и град Никсич.

По-малки пожари имаше и в полетата край Тузи и Даниловград, докато пожарникарите поставиха голям пожар на депо в близост до Никсич под контрол.

След като някои от засегнатите държави се обърнаха към ЕС за помощ при овладяването на пожарите, Механизмът на Гражданската защита на ЕС изпрати два хеликоптера в Албания и противопожарен екип с 45 пожарникари в Северна Македония и четири въздушни трактора и екип за борба с наземни гори от 40 пожарникари към Гърция.

Комисарят по управление на кризи Янез Ленарчич заяви: "Ние работим денонощно, за да изпратим помощ, тъй като пожарите бушуват в цяла Европа. Благодаря на Кипър, Чехия, Франция, Словения и Холандия за бързото разполагане на противопожарни самолети, хеликоптери и екип от пожарникари в подкрепа на страните, силно засегнати от горски пожари."

"Понастоящем, тъй като няколко средиземноморски държави са изправени пред пожари, Гражданската защита на ЕС гарантира, че нашите инструменти за гасене на пожар се използват с максимален капацитет. Това е отличен пример за солидарност на ЕС в моменти на нужда", добави той.