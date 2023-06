Защо конфликтът в Косово отново се разгоря?

Десетки миротворци от НАТО бяха ранени, след като бяха нападнати от етнически сърби в Северно Косово по време на протести срещу назначаването на етнически албанци за кметове.

Насилието избухна, след като сръбски демонстранти се опитаха да попречат на новоизбраните кметове да встъпят в длъжност в северния град Звечан в понеделник след оспорвани избори през април.

Докато този вид насилие срещу мироопазващи сили е рядкост, напрежението в региона нарасна през последните месеци, подхранвано от дълбоки исторически разриви.

Ето какво трябва да знаете.

Историята

Косово обяви независимост от Сърбия през 2008 г. след войната от 1998-99 г., в която косовските албанци се опитаха да се откъснат от тогавашната Федерална република Югославия, съставена от днешни Сърбия и Черна гора. НАТО се намеси във войната, за да защити албанското мнозинство в Косово.

Сърбия гледа на Косово като на отцепила се държава и не признава нейната независимост. Косовските сърби гледат на себе си като на част от Сърбия и виждат Белград като своя столица, а не Прищина.

🇷🇸🇷🇺Serbs in Zvecan unfurled a 250-metre-long Russian tricolour in front of the municipal building where KFOR soldiers had arrived.

Kosovo's ROSU special forces are also present in the building itself, which is surrounded by barriers.

Thousands of demonstrators gathered again… pic.twitter.com/HZYUS7DHmm