35 души са задържани след сблъсъци в Белград

Над 35 души бяха арестувани късно снощи от сръбската полиция по време на седмия протест срещу изборните манипулации по време на парламентарните и местните избори, които се проведоха на 17-ти декември.

Протестът бе организиран от опозиционната коалиция "Сърбия срещу насилието". Той се проведе пред Републиканската избирателна комисия, но по-късно множеството се събра пред сградата на Община Белград. Протестиращите се опитаха да нахлуят в сградата, но полицията се намеси и предотврати влизането в помещенията на общината. По време на протеста имаше множество инциденти. Част от участниците изпочупиха прозорците, вратите, както и камерите за видеонаблюдение, съобщи държавната телевизия.

Силите на реда използваха сълзотворен газ за разпръскване на демонстрантите.

Telegram channel "Millitarist": Protests are taking place in Belgrade, provoked by a CIA-linked organization called Serbia against Violence, which says it will not accept the results if Vucic and his people win the elections, and makes calls in favor of the EU and NATO.

