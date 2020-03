New Bloom Winery повтори успеха си в Лос Анджелис със Совиньон блан

Избата от Съединение New Bloom Winery постигна 100% успеваемост, спечелвайки медал за всяко от изпратените си вина на конкурса Los Angeles International Wine Competition (LAIWC). Резултатите станаха ясни преди дни. Винарната повтори успеха си от миналата година като грабна отново най-високото отличие "best in class". Миналата година така бе оценено Face to Face (F2F) Совиньон блан, а тази призът отиде за по-масовата им серия PIXELS Совиньон блан, реколта 2018 г. Общо New Bloom Winery донесе 11 медала за вината си от Лос Анджелис.

Състезанието е едно от най-престижните зад Океана. Бяха изпратени 2350 проби от 800 винарни от целия свят. Участвалите държави са 19, сред които Аржентина, Австралия, Канада, Чили, Франция, Италия, Испания, Нова Зеландия и други.

Освен Best of class и златен медал за PIXELS Совиньон блан, New Bloom Winery спечели още три златни медала за PIXELS Регент, за F2F Совиньон блан и за F2F Шардоне и седем сребърни - за PIXELS Шардоне, PIXELS Розе, PIXELS Сира, PIXELS Каберне Совиньон, F2F розе, F2F Дорнфелдер, F2F Каберне Совиньон, Сира и Регент.

"Особено ни радва златният медал от Лос Анджелис за PIXElS Регент - защото той е за един малко познат не само у нас, но и световен мащаб сорт", посочиха експертите от винарната. "Основната ни задача е вкусът на виното - т.е. искаме да създаваме вина, които да бъдат оценявани като вкусни както от професионалните дегустатори, така и от обикновения консуматор“, коментираха резултатите от конкурса от New Bloom Winery.

PIXELS Совиньон блан е бестселърът в марката със своя свеж характер и отлично съотношение цена-качество. Любопитна подробност е, че другото оценено със златен медал вино PIXELS Регент, което се появи на пазара едва тази зима, спечели и златно отличие на Concours Mondial de Bruxelles.

Тази година освен New Bloom Winery и още една българска изба спечели медали от Конкурса в Лос Анджелис. Това е "Вила Ямбол" също с 11 отличия – четири златни, шест сребърни и един бронзов. Златните медали са за Kabile Шардоне, Kabile Резевра Мерло, Kabile Мавруд и Каберне Совиньон и тероарно вино от Тополица от сорта Сира.

Серията вина Kabile е кръстена на античен тракийски град, който се намира много близо до винарната в знак на почит към традициите на региона в правенето на вино. "Успехите на международни конкурси ни дават глътка независима оценка", допълниха от "Вила Ямбол".