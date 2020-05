Щатската технологична индустрия пада в жертва на коронавируса

Facebook Inc. започна да ограничава пътуването на служителите си до Китай, тъй като смъртоносният коронавирус продължава да се разпространява в най-населената страна в света, предава Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Ограничението, което влезе в сила в понеделник, спира несъществените командировки до Китай за всички служители на Facebook. За да посетят страната, те ще се нуждаят от специално одобрение. На служителите на Facebook със седалище в Китай и тези, които наскоро са се завърнали от пътувания в страната, се разрешава да работят от вкъщи, твърдят източниците, които са поискали да не бъдат идентифицирани. Компанията отказа коментар.

Ограниченията за пътуване в компанията за социални медии вероятно ще повлияят на хардуерното й подразделение, което продава редица устройства, като хъба за видео чат Portal и очилата за виртуална реалност Oculus. Хардуерът изисква често пътуване от офисите на компанията в Силициевата долина до Китай, където инженерите и мениджърите контролират разработването на продуктите, срещат се с доставчици и разглеждат прототипи.

Сегашните продукти на Facebook вероятно няма да бъдат засегнати, но ходът може да доведе до забавяне на инженеринга на бъдещите устройства, твърди един от източниците. Компанията разглежда други заводи, с които разполага във Виетнам, за да поемат те всяка дейност, която не може да бъде извършена в Китай.

Въпреки че Facebook е един от по-малките производители на хардуер сред американските технологични гиганти, тежкото решение подчертава потенциалното въздействие на коронавируса върху индустрията. По-голямата част от огромната верига на доставки на Apple Inc. е в Китай и други части на Азия. Amazon.com Inc. и Google на Alphabet Inc. също правят своите устройства в региона.

Китайската производствена база на Apple Inc. е изложена на риск от срив след празника на Лунната Нова година, тъй като партньорите на компанията се сблъскват с огнището на коронавируса, което обхвана страната и причини повече от 100 смъртни случая.

Почти всички телефони iPhone в света са произведени в Китай, предимно от Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn) в така наречения iPhone City в Джънджоу, и от Pegatron Corp. в завод близо до Шанхай. Всяко от тези места е на повече от 500 километра от Ухан в централния Китай, епицентъра на вирусното огнище, но това разстояние не ги имунизира от неговите ефекти.

„Не мога да си представя сценарий, при който веригата на доставки да не бъде прекъсната“, казва ветеранът анализатор на индустрията Патрик Морхед от Moor Insights & Strategy. „Ако има един основен проблем в суровините, производството, сглобяването, тестването и доставката, това ще бъде разрушително", допълва той.

Apple увеличава производството, за да отговори на по-високото от очакванията търсене на iPhone, съобщи Bloomberg News през миналата седмица. Компанията обикновено пуска новите си модели iPhone от висок клас около септември, така че е малко вероятно вирусът да има значимо въздействие върху тези планове, но компанията също така се подготвя да започне масово производство на нов евтин iPhone през февруари, а това производство е изложено на сериозен риск.

Целият анализ четете в Investor.bg!