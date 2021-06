Подуправителят на БНБ Калин Христов, главният изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка Петя Димитрова, директорът на Института по икономика и политики към УНСС, доц. д-р Петър Чобанов ще открият с визионерска дискусия второто издание на специалния мултиплатформен проект "Бъдещето", който Bulgaria ON AIR организира. Те ще коментират какво е бъдещето на парите и какво да очакваме от пазара на платежни услуги – сега и през следващите години и десетилетия.

"Бъдещето: Парите" ще се излъчи на 6 юни, от 17:30 часа, а от него зрителите могат да научат какви са различните гледни точки за дигиталното банкиране и онлайн плащанията, електронните портфейли и криптовалутите, финтех иновациите и киберсигурността директно от едни от най-авторитетните имена от финансовия и банковия сектор в страната. Модератор на второто издание на „Бъдещето“ ще бъде журналистът и икономически коментатор Петър Илиев.

Сред специалните гости в "Бъдещето: Парите" ще бъдат и подуправителят на БНБ Нина Стоянова, която ще коментира тенденциите на пазара на платежни услуги. Повече за незабавните плащания, бъдещето на спестяванията и инвестициите, трансформацията на финансовия сектор и дигиталното утре ще научим от първо лице от Ваня Ганева, която е мениджър Бизнес развитие в „Борика“ АД, както и от председателят на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор на Елана Финансов Холдинг Камен Колчев и Иван Хаджов – мениджър „Бизнес развитие“ на Mastercard.

Студиото на Bulgaria ON AIR „Бъдещето: Парите“ ще обърне специално внимание и на съвременните финтех тенденции. Коментар по темата ще направи изпълнителният директор на Rilla, част от Management Financial Group, Соня Бонова.



Обобщение на всички експертни мнения в края на събитието ще чуем от известния финансист и председател на Българския форум на бизнес лидерите Левон Хампарцумян.



Експертното студио "Бъдещето: Парите" може да гледате на 6 юни от 17:30 часа в ефира на Bulgaria ON AIR, в сайтовете и социалните мрежи на водещите канали на Investor Media Group - bgonair.bg, bloombergtv.bg, investor.bg и dnes.bg.

Броени минути, след края на второто издание на специалния проект по Bulgaria ON AR, точно в 19:00 часа, "Бъдещето: Парите" ще се излъчи и в ефира на единствената бизнес телевизия у нас Bloomberg TV Bulgaria.

"Бъдещето: Парите" е част от серията експертни тв студия на Bulgaria ON AIR, които националната политематична телевизия организира, за да запознае зрителите с последните иновации и тенденции в различни аспекти на ежедневието, които могат да им помогнат за подобряването на качеството им на живот.