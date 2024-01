Investor Media Group се включва със свой панел в Google News Showcase

Investor Media Group се включва в Google News Showcase като лицензирана медийна група в България. С помощта на Google и новата онлайн програма, като партньори на компанията, широката аудитория в България и по света достига по-лесно до независимо и стойностно новинарско съдържание в различните медийни канали на Investor Media Group, както и ще се информира за важните и горещи новини от деня. Панелите с новини от bgonair.bg, Investor.bg и Dnes.bg ще се разпространяват в Google News за Android, iOS и в мрежата, както и в Discover за iOS и Android.

„Иновативният и съвременен подход с цел по-качествено информиране на обществото е водеща мисия за нас в Investor Media Group, както борбата с дезинформацията и фалшивите новини. Чрез развитието на дългогодишното ни сътрудничество с Google се надяваме да привлечем широката аудитория към любопитното и ексклузивно съдържание, което екипът ни от редактори предоставя на лоялните си читатели. Като лидери в медийното онлайн пространство с 19 дигитални медии се вълнуваме да продължим успеха, който имаме до днес и да надградим позицията си с Google News Showcase”, коментира по повода главният изпълнителен директор на компанията Виктория Миткова.

В световен мащаб Google има сключени договори за News Showcase с над 2 500 издания. Продуктът функционира в 24 държави, сред които САЩ, Франция, Испания, Полша, Словакия, Германия, Ирландия, Португалия, Обединеното кралство, Италия, Австрия, Румъния и Словения.

През годините екипът на Investor Media Group се стреми да бъде в помощ на обществото, предоставяйки прозрачно и натурално съдържание. През 2018 г. компанията стартира нова безплатна уеб платформа за граждански сигнали - HelpBook.info, която предоставя възможност и място за публична комуникация между гражданите и институциите в България.

Investor Media Group (Инвестор.БГ АД) е водеща медийна компания на българския пазар. В портфейла ѝ попада пълната гама от медийни продукти, която включва националната телевизия Bulgaria ON AIR, бизнес канала Bloomberg TV Bulgaria, 19 онлайн медии и сайтове в различни сегменти, сред които dnes.bg, investor.bg, bgonair.bg, bloombergtv.bg, gol.bg, automedia.bg, tialoto.bg, puls.bg, az-jenata.bg, imoti.net, rabota.bg, teenproblem.net, az-deteto.bg и други, радио Bulgaria ON AIR, както и списанията Bulgaria ON AIR The Inflight Magazine и GO ON AIR The Traveller’s Magazine.