Световен срив: Хиляди бесни потребители на Facebook и Instagram!

Мащабен срив на Facebook късно снощи изнерви хиляди потребители по цял свят.

Около 1&00 ч. българско време потребителите в страната забелязали, че социалната мрежа е недостъпна и не можели да влязат в своите профили.

Оказва се, проблемът не е само в България, а в цял свят, като най-засегнати са били Европа и Северна Америка.

По данни на Down Detector по същото време са постъпили над 13 хиляди сигнала за неизправност. Facebook не е работил около час и половина. Потребителите са имали проблем и с друго приложение на Facebook – Messenger, който е отказал да впише над 2000 души в техните профили.

По същото време Instagram също е спрял да работи. Според онлайн платформата Down Detector, която следи за изправността на различни сайтове, за проблеми със социалната мрежа са сигнализирали над 14 хиляди потребители.

Говорител на социалната мрежа Facebook се извини за причиненото неудобство и съобщи, че достъпът до всички акаунти е възстановен час и половина след срива в системата.

За да проверят какво се случва, хората са прибягали до Twitter, който беше залят от постове на изнервени потребители.

Стартира хаштагъг #FacebookDown, а хората, които имат чувство за хумор, не закъсняха и с забавните колажи.

#instagramdown #Facebookdown

instagram is down - everyone goes to twitter

facebook is down - everyone goes to twitter

but...

where will people go if Twitter is down? :) pic.twitter.com/Fac7lGaSH9