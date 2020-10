Пак нападение във Франция, тежко ранен е свещеник в Лион

Поредно нападение във Франция. Последният случай е от Лион, където мъж, въоръжен с пушка е ранил православен свещеник.

Според Ройтерс, свещеникът е прострелян два пъти около 16:00 ч. местно време, докато е затварял църквата, и е откаран в болница с опасност за живота.

Нападателят е избягал, съобщава АФП. Православният свещеник е с гръцка националност. В момента се намира в тежко състояние, а органите на реда още не са заловили терориста, който по данни на очевидци е викал "Аллах акбар".

BREAKING - Massive manhunt for the terrorist who shot an Orthodox priest in a Greek church in #Lyon is now underway.pic.twitter.com/zBhYOzRNst