Норилск: Изолираният руски град, наречен "най-депресиращият на Земята" ВИДЕО

Норилск – град в бившия СССР, дълбоко в Северен Сибир – е получавал тази незавидна титла "Най-депресиращият град" от множество източници през годините. И не е трудно да се разбере защо. Градът се намира в Северния полярен кръг, с целогодишен сняг и температури, които достигат пик от 9°C през лятото, но падат до мъчителните -50°C през януари. Освен това, през зимата слънцето никога не изгрява и жителите живеят в пълен мрак в продължение на 45 дни всяка година.

Разположен на 2900 километра от Москва и на 1500 километра от Красноярск, столицата на областта, градът е изключително отдалечен. Няма пътища, водещи до или от Норилск, само товарна железопътна линия до пристанището Дудинка, където жителите могат да прекосят реката до останалата част на страната (когато не е замръзнала, както е през по-голямата част от годината).

В противен случай единственият целогодишен маршрут до и от града е петчасов полет до Москва или едно от по-малките регионални летища в Русия.

Град Норилск е построен през 30-те години на миналия век на мястото на бивш трудов лагер ГУЛАГ, след като геолози откриват огромни находища на никел, мед и кобалт. Построен е до голяма степен от съветски затворници, като се смята, че 16 806 от тях са загинали, работейки при минусови температури между 1935 и 1936 година. В днешно време една пета от световния никел и повече от половината от паладия идват от Норилск и почти всеки там има някаква връзка с завода в Норилск.

Тази индустрия поддържа местната икономика, но също така причинява катастрофални нива на замърсяване. Процесът на топене тук изпомпва около два милиона тона токсичен газ всяка година, като се смята, че 1% от световните емисии на серен диоксид произтичат от този малък град.

Междувременно, постоянният смог и киселинните дъждове показват видимите си последици, унищожавайки половината от околните гори и създавайки безплоден пейзаж от почернели дървесни скелети. Може би най-очевидният пример за тежкото въздействие на замърсяването е през 2016 г. и отново през 2020 г., когато предполагаеми течове от отпадъчни тръби от завода оцветиха близката река Далдикан в кървавочервено.

"През зимата снегът също е червен", каза преди това бившият фабричен работник Евгений Беликов пред ABC. "От една страна е красиво, но от друга е химично."

There’s a full-scale environmental disaster in Norilsk, an industrial Russian city located above the Arctic Circle. Local rivers turned red, after a diesel fuel leak from a thermal power plant on 29 May. pic.twitter.com/fAjrAg1LAW