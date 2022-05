Истина или лъжа - Зеленски употребява наркотици

От няколко месеца в социалните мрежи, в каналите на Telegram и в медиите се разпространяват няколко видеоклипа, които уж доказват, че украинският президент Володимир Зеленски употребява наркотици. Във видеоклиповете на масата на президента на Украйна може да се видят бял прах и пътечки, наподобяващи следи от кокаин, а самият политик сякаш признава, че е наркоман. Дали обаче са достоверни тези записи - това показа проверка, публикувана в изданието "Проверени медии".

1. Видеосрещата с Илон Мъск

В кратко видео, което набра популярност през април, Зеленски е заснет по време на видеоразговор с милиардера Илон Мъск и още един човек. В края на записа украинският президент кани съдателя на Tesla да посети страната му след приключването на войната. А в началото на клипа, когато камерата се движи над масата, може да се забележи купчинка бяло прахообразно вещество. Според интернет публикации това вещество е кокаин. До него има дори банкова пластмасова карта, която се използва при смъркането, твърдят в мрежата.

Факт-чекърите от Snopes обаче установяват, че горният видео фрагмент е взет от по-дълго 13-секундно видео, публикувано в профила на Зеленски в Instagram още на 6 март, пише Actualno.com.

В оригиналното видео няма нищо на мястото, където трябва да стоят кокаинът и банковата карта – тази част от масата е празна. Че става въпрос за фейк потвърдиха и журналистът от BBC Шаян Сардаризаде, който сравни двата клипа кадър по кадър, както и основателят на независимата разследваща журналистическа група Bellingcat Елиът Хигинс.

Pro-Russian accounts are currently sharing a video (left) that has a big ol' pile of cocaine digitally added to smear Zelensky. The original video (right), sans cocaine, can be found here https://t.co/cChEsa7Sbj pic.twitter.com/JAfGsiEIDj

It's day 55 of Russia-Ukraine war.

This video shared by The Sun and others with over 150,000 views claims to show heavy fighting in the Donbas overnight.

In fact, it shows a live ammunition display by the Saudi national guard in December 2013. pic.twitter.com/rLjMIcPIMO