Десетки бяха блокирани под Ламанша за поне пет часа

Десетки пътници останаха блокирани в продължение на часове в тунела под Ламанша, след като влакът от Кале за Фолкстоун се повреди.

Появиха се кадри, на които се вижда как пътниците на Eurotunnel Le Shuttle са евакуирани и вървят по аварийния сервизен тунел между Обединеното кралство и Франция.

В крайна сметка те бяха прехвърлени на друг влак и отведени до терминала Фолкстоун в Кент.

Passengers were left stranded in the Eurotunnel after a train broke down inside.

Video shared on social media appeared to show travellers walking along the central service tunnel after their train broke down en route to France on Tuesday evening.https://t.co/Jo9nzHSzHq pic.twitter.com/GCgC8ADJoo