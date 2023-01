Критикуват германска министърка за новогодишно видео

Германската министърка на отбраната Кристине Ламбрехт бе критикувана остро заради видео с пожелания по повод Нова година, в което нейните думи относно войната в Украйна на фона на празнична заря бяха сметнати за неуместни, предаде Франс прес.

Във видеото, което е с продължителност само от 30 секунди, министърката се появява в центъра на Берлин, разрошена от вятъра, говореща за войната в Украйна между пукотевиците на празничната заря за Нова година.

"Една война бушува насред Европа. Имах много интересни особени впечатления", казва министърката и говори и за "много, много срещи с интересни и невероятни хора". А после допълва: "Заради това казвам едно голямо благодаря". Не става ясно към кого са адресирани благодарностите накрая. Видеото е заснето с телефон.

"Слова по повод Нова година, записани с телефон и едва разбираеми заради пукотевицата на зарята и липсата на микрофон, на един берлински тротоар, биха поставили в неудобно положение един кмет-доброволец на германско село, а за един министър на отбраната на страна членка на НАТО това си е чисто и просто срамно", пише в. "Билд".

"Съмненията относно нейната способност да заема този пост съществуват от дълго време. Вече е време канцлерът да си направи изводите и да предприеме последващи действия", коментира "Тагесшпигел" гафа на министърката.

На пресконференция говорител на министерството на отбраната се задоволи да каже, че става дума за частно видео, направено без официални средства и публикувано в акаунта на министърката в Инстаграм.

През 2022 г. тя натрупа гафове, заради които редовно си спечелваше подигравки, като например това, че обяви изпращането на хиляди каски за украинците, очакващи от Германия оръжейни доставки.

За германците Ламбрехт освен това въплъщава недостатъците на една армия с остаряло оборудване. В средата на декември тя суспендира нови поръчки на блиндираните пехотни машини "Пума" след серия от аварии сред онези от тях, които са вече на въоръжение в армията.

"Дали като запазва министърката си на поста, канцлерът Шолц се подиграва с влиянието на Германия в Европа и по света?", заяви Армин Лашет, който през 2021 г. оглави редиците на консерваторите на парламентарните избори с амбициите да бъде приемник на Ангела Меркел на канцлерския пост.

(БТА, Габриела Големанска)

I’ve translated the relevant bits (as close to the original as I could, hence some clunky phrasing).

I’m sorry, this is disastrous. pic.twitter.com/JMaJlh08cu