Грета Тунберг инсценирала ареста си по време на протеста в Люцерат?

Снощи медиите по цял свят съобщиха, че екоактивистката Грета Тунберг е била арестувана по време на протест в Люцерат. Кадри показват как 20-годишното момиче е изнесено на ръце от органите на реда. Още по темата Грета Тунберг е арестувана при екопротеста в Германия 17 яну 2023 18:56 112 Грета Тунберг застана редом до екоактивистите, опитващи се да спасят Люцерат 15 яну 2023 18:05 49

Версията е, че Тунберг е стояла близо до ръба на мината – в която един активист е скочил, според информация на полицията. Първоначално тя е помолена доброволно да се предаде, не за арест, а за даде данните си на властите, за да ги запишат. Активистката обаче е отказала, а това е довело до насилственото й отвеждане от мината.

Полицията дори излезе с изявление, което гласи: "Грета Тунберг беше част от група активисти, които се втурнаха към ръба. Тя беше спряна и изведена от нас с тази група извън непосредствената опасна зона, за да установим самоличността им."

Още кадри показват и Тунберг, която седи в бус, доволно вдигнала палец. Полицията допълни, че нито тя, нито останалите активисти са арестувани, а просто са събрани данните им за да бъдат идентифицирани.

Но още видеа показват и другата реалност - кадрите, на които полицията е хванала Грета и я извежда, всъщност са инсценирани от насъбралите се журанлисти.

На кадрите се вижда как Грета се смее, хваната от полицаите, които кротко чакат фотографите да направят своите снимки. Видеото е споделено десетки пъти в социалните мрежи от възмутени потребители, които отбелязоха, че тя очевидно се забавлява, докато полицаите я отвеждат.

По-късно Тунберг написа в Twitter: "Вчера бях част от група, която мирно протестираше срещу разширяването на въглищна мина в Германия. Бяхме разпръснати от полицията и след това бяхме задържани, но ни пуснаха по-късно същата вечер. Опазването на климата не е престъпление."

Yesterday I was part of a group that peacefully protested the expansion of a coal mine in Germany. We were kettled by police and then detained but were let go later that evening.

Climate protection is not a crime.#LuetziBleibt #LuetziLebt #KeepItInTheGround #ClimateJustice