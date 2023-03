Кораб се преобърна в Шотландия, 25 души пострадаха

25 души пострадаха, след като кораб се преобърна в корабостроителница в Единбург, Шотландия, съобщава "Би Би Си".

По информация на службата за спешна помощ 15 души са били откарани в болница, а на други 10 е била оказана медицинска помощ на мястото на инцидента в Лийт.

До преобръщането се е стигнало, след като изследователският кораб Petrel е бил преместен от сух док.

Снимки, публикувани в социалните мрежи, показват 3000-тонния плавателен съд, наклонен под ъгъл от 45 градуса.

