Снимка на Исус, заобиколен от гей апостоли, възмути Европейския парламент

Исус, заобиколен от гей мъже в кожени дрехи - такава снимка се появи на изложба в Европейския парламент в Брюксел и предизвика гняв сред десните политици от Италия и Полша. Те определиха изображението като "богохулство".

"Снимката представя Исус, заобиколен от апостоли, облечени като садо-мазо роби", казва Мария Вероника Роси, евродепутат от крайнодясната италианска партия "Лига", пред The Times. Групата на левицата, която се състои от комунистически и крайнолеви политици от цяла Европа, показа творбата като част от изложба с противоречиви изображения на Елизабет Олсън, шведска художничка.

Друго противоречиво изображение показва войник, който рита малка лодка, превозваща мигранти обратно в морето. Крайнолевият евродепутат, домакин на изложбата, казва, че реакциите показват точно защо подобни картини трябва да бъдат изложени.

"Това потвърждава десните националистически и консервативни възгледи, когато става въпрос за християнството и ЛГБТИ хората", заяви Малин Бьорк, евродепутат от Шведската лява партия. "Ще се застъпим за нашите ЛГБТИ братя и сестри."

ЛГБТИ културните битки са често срещани в Европейския парламент, където 705 членове се събират от всеки ъгъл на 27-те държави-членки на ЕС и от целия политически спектър.

Правилата на Европейския парламент гласят: "Културните събития и изложби по никакъв начин не трябва да уронват достойнството на парламента... да са обидни или да имат възпалителен характер... или има вероятност да предизвика смущения в определените изложбени зони."

Само хора, които работят за парламента или имат специална акредитация, имат достъп до сградата, така че изложбата не е отворена за обществеността. Тя ще продължи до 5 май в страничен коридор на сградата на Европейския парламент.

The (London) Times reports on the backlash against an exhibit at the European Parliament in Brussels "depicting Jesus surrounded by gay men in leather outfits." https://t.co/eINLB4GgoW The despicable so-called art was exhibited by a Swedish left-wing MEP to generate controversy.