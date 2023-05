Ще има ли успех? Отново ще се дават големи пари за въглеродни емисии

Перспективите да се улавя въглероден диоксид и да се складира, за да не се затопля планетата, винаги са били примамливи. Сега правителствата и компаниите подкрепят тази технология като начин за решаване на проблема с климата, както никога досега.

Петролната и газовата индустрия отдавна твърди, че реално намаляване на емисиите може да се постигне чрез отстраняване на CO2 от пушещите комини и неговото погребване дълбоко под земята - подход, известен като улавяне и съхранение на въглерод (CCS). Но след като десетилетия наред не успяваха да постигнат необходимия мащаб, за да се осъществи реална промяна, хората, отговорни за одобряването на щедри субсидии и насочването на милиарди инвестиции, искат да докажат, че този път това наистина ще се получи.

Като част от предложените миналата седмица правила за намаляване на въглеродното замърсяване от американските електроцентрали президентът Джо Байдън ще изиска от някои централи да изградят CCS или да спрат работа. Регламентът идва, след като в историческия законопроект за климата на Байдън бяха предвидени стимули под формата на данъчни облекчения в размер до 85 долара на тон уловен CO2, както и инфраструктурно законодателство с 8,5 млрд. долара за насърчаване на технологията за улавяне и съхранение на въглероден диоксид. Според BloombergNEF тези стъпки ще доведат до това, че до 2030 г. САЩ ще разполагат с почти половината от световния капацитет за CCS.

По-рано този месец председателят на COP28 Султан Ал Джабер сигнализира, че CCS ще играе важна роля и на годишната среща на върха на ООН за климата, чийто домакин ще бъдат Обединените арабски емирства.

Частните компании също се включват. JPMorgan Chase & Co., Alphabet Inc., Meta Platforms Inc., McKinsey & Co. и други са допринесли за фонд на стойност 1 млрд. долара, който ще купува кредити за отстраняване на въглеродни емисии в подкрепа на технологии, които поглъщат вече съществуващия в атмосферата CO2. Тази седмица Microsoft обяви сделка за закупуване на подобни кредити от датския енергиен гигант Orsted A/S.

Тези технологии за отстраняване на съществуващото въглеродно замърсяване от въздуха ще бъдат необходими в голям мащаб през втората половина на века, за да се задържи глобалното затопляне под 1,5C, но те са много по-скъпи от улавянето на емисиите от комините.

Първата мащабна инсталация за улавяне на въглероден диоксид е построена през 70-те години на миналия век. Нейната задача е била да отделя CO2 от природния газ, след което да инжектира парниковия газ под земята, за да се извлече още нефт от изчерпващ се резервоар. По данни на Глобалния институт за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (Global CCS Institute) в момента по-голямата част от уловения CO2 в света се използва именно за това. Използването на CCS специално за смекчаване на глобалното затопляне започна едва през 90-те години на миналия век и все още остава в по-малък мащаб.

Въпреки 50-годишната си история, всички инсталации за CCS, разположени в световен мащаб, улавят само около 40 милиона тона CO2 всяка година. Това е по-малко от 0,1 % от световните емисии на парникови газове. Ако се построи всяка инсталация от списъка на Глобалния институт за CCS, този процент ще нарасне до около 0,5 %. Но ще се случи ли този бум? Последното десетилетие е изпълнено с инсталации за CCS, които са анонсирани с голям успех, но така и не са построени, както и с провали за няколко милиарда долара след началото на строителството.

