Докато фермерите протестират Макрон хапва и пийва на бляскава вечеря с кралско семейство

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Бриджит бяха гости на бляскава гала в Стокхолм по покана на кралското семейство. Снимките от пищната вечеря предизвикаха буря в социалните мрежи – докато Макрон вечеря в дворец, протестиращите фермери ядат и нощуват на магистралата.

На кадри от официалното събитие се виждат официално облечените Еманюел и Бриджит Макрон, които седят редом до кралското семейство на Швеция. Домакините им пък са облечени в пълни регалии – жените са с обсипани с диаманти корони и пищни рокли, мъжете носят на гърдите си ордени.

Всички те се радват на страхотна и богата вечеря, която включва и много френски ястия за гостите, предаде bTV.

While the roads of France and its capital are blocked by farmers, Macron and his wife have been visiting Sweden for several days .

Macron and his wife enjoyed a "lavish gala dinner" at Stockholm Palace as farmers cooked sausages over open fires in the cold outside Paris. pic.twitter.com/njljyeRpNa