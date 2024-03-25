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ÈÈ ùå áúäå çàáðàíåí â Åâðîïà çà ëèöåâî ðàçïîçíàâàíå è àíàëèç íà ïîâåäåíèåòî

Íîâàòà Åâðîïåéñêà ñëóæáà çà èçêóñòâåí èíòåëåêò òðÿáâà äà ãàðàíòèðà ïðàâàòà
25 ìàð 2024 15:05, Àíèñèÿ Èâàíîâà
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Â êðàÿ íà ìèíàëàòà ãîäèíà Åâðîïåéñêèÿò ïàðëàìåíò ãëàñóâà ïúðâèÿ â ñâåòà Çàêîí çà ðåãóëàöèÿ íà èçêóñòâåíèÿ èíòåëåêò. Â åäíà îò ïîñëåäíèòå ñè ñåñèè çà òîçè ìàíäàò åâðîäåïóòàòèòå ïðèåõà è ïðàâèëà, êîèòî îãðàíè÷àâàò ãåíåðàòèâíèÿ èçêóñòâåí èíòåëåêò êàòî ChatGPT è íîâèÿ áúëãàðñêè èçêóñòâåí èíòåëåêò BGGPT. Òàêà, îñâåí áåçîïàñíîñòòà â ìðåæàòà, ñå ãàðàíòèðà è àâòîðñêîòî ïðàâî íà òåêñòîâåòå, êîèòî èçêóñòâåíèÿò èíòåëåêò èçïîëçâà.

Íå íà åäíî ìíåíèå ñà âñè÷êè åâðîïåéñêè äúðæàâè. Ãåðìàíèÿ è Ôðàíöèÿ ñåðèîçíî ðàçêðèòèêóâàõà âúâåæäàíåòî íà òîëêîâà ñòðîãè ïðàâèëà. Íà òîçè ôîí ïîâå÷å îò ïîëîâèíàòà åâðîïåéöè ñà ïî-ñêîðî ïîçèòèâíî íàñòðîåíè êúì èçêóñòâåíèÿ èíòåëåêò.

Åâðîïåéñêà ñëóæáà çà èçêóñòâåí èíòåëåêò, îãðàíè÷àâàíå íà èçïîëçâàíåòî íà ãåíåðàòèâåí AI è íàñúð÷àâàíå íà ðàçâèòèåòî íà íîâàòà òåõíîëîãèÿ, ñà ñàìî ÷àñò îò òî÷êèòå, êîèòî åâðîäåïóòàòèòå îáñúæäàõà áëèçî äâå ãîäèíè. Ñïîðåä Åâà Ìàéäåë îò Åâðîïåéñêàòà íàðîäíà ïàðòèÿ ðåãóëàöèèòå íà èçêóñòâåíèÿ èíòåëåêò ïîêàçâàò îòãîâîðíîñòòà íà Åâðîïà êúì íîâèòå ïðåäèçâèêàòåëñòâà íà áúäåùåòî.

"Òîâà å ïúðâîòî çàêîíîäàòåëñòâî, çà äà íàïðàâèì òàêà äà èìà çàêîíîäàòåëíà ðàìêà, êîÿòî äà îòãîâàðÿ íà âñè÷êè äåìîêðàòè÷íè öåííîñòè. Èìà îïðåäåëåíè èíñòèòóöèè, êîèòî èçïîëçâàò ÈÈ, çà äà ñòèãíàò äî åäíî ðåøåíèå. Èìà è äðóãè ïî-âèñîêîðèñêîâè ïðèëîæåíèÿ, ïðè êîèòî òðÿáâà äà çíàåì êàê ñå å ñòèãíàëî äî òåçè ðåøåíèÿ", îáÿñíè Ìàéäåë ïðåä Bulgaria ON AIR.

Ñïîðåä Åâðîïà ïðèëîæåíèÿòà ñ èçêóñòâåí èíòåëåêò, êîèòî ïðåäñòàâëÿâàò î÷åâèäåí ðèñê çà îñíîâíèòå ïðàâà, ñà ñèñòåìèòå çà áèîìåòðè÷íà êàòåãîðèçàöèÿ è ïðåäñêàçâàíå íà ÷îâåøêîòî ïîâåäåíèå. Òå ùå áúäàò íàïúëíî çàáðàíåíè â ðàìêèòå íà Ñúþçà. Íî òîâà íå å åäèíñòâåíàòà çàïëàõà îò íîâàòà òåõíîëîãèÿ, çàòîâà Åâðîïà îãðàíè÷àâà è èçïîëçâàíåòî íà èçêóñòâåí èíòåëåêò â êðèòè÷íàòà èíôðàñòðóêòóðà, îáðàçîâàíèåòî, çäðàâåîïàçâàíåòî, ïðàâîïðèëàãàíåòî, óïðàâëåíèåòî íà ãðàíèöèòå èëè èçáîðèòå. Òåçè ñèñòåìè ùå òðÿáâà äà îòãîâàðÿò íà èçêëþ÷èòåëíî ñòðîãè èçèñêâàíèÿ, çà äà íå ñå ñòèãà äî çëîóïîòðåáè.

"Çàëîæèõìå íà òàêèâà, êîèòî ñå èçïîëçâàò â ïðàâîïðèëàãàíåòî êàòî ëèöåâî ðàçïîçíàâàíå, ñèñòåìè çà ïðåäñêàçâàíå íà ïðåñòúïëåíèÿ - íåùî, êîåòî çâó÷è êàòî íàó÷íà ôàíòàñòèêà", îáÿñíè ïàðëàìåíòàðíèÿò ñúòðóäíèê Ëèäèÿ Ñèìîâà.

"Íèå íå èñêàìå ÈÈ äà áúäå èçïîëçâàí çà ëèöåâî ðàçïîçíàâàíå íàâñÿêúäå, òîâà ñå ñëó÷âà â Êèòàé. Íèå â Åâðîïà èìàìå îïðåäåëåíè öåííîñòè è ñ òàçè ïðàâíà ðàìêà ïîêàçâàìå òîâà", äîáàâè Ìàéäåë.

Îñâåí îïàñåí, èçêóñòâåíèÿò èíòåëåêò ìîæå äà áúäå è ìíîãî ïîëåçåí âúâ âñåêè àñïåêò, êîåòî èìåííî âîäè è äî âñå ïî-ãîëÿìàòà ìó ïîïóëÿðíîñò.

"Â ìîìåíòà íèå ãî èçïîëçâàìå âñåêè äåí - â ïðèëîæåíèÿòà ñå èçïîëçâà ÈÈ. Òîé ðåøàâà êàêâî äà áúäå ñúäúðæàíèåòî, êîåòî äà âèæäàìå, íî òîâà ñà íèñêîðèñêîâèòå íà÷èíè çà èçïîëçâàíå íà ÈÈ. Â ìîìåíòà èìà äèàãíîçè, êîèòî íè îòíåìàò ãîäèíè", äàäå ïðèìåðè åâðîäåïóòàòúò.

"Áóìúò íà ñîöèàëíèòå ìðåæè íàïðàâè òàêà, ÷å äà èìà ìíîãî äàííè â èíòåðíåò, êîåòî óñêîðè ðàçâèòèåòî íà íÿêîè ÈÈ ñèñòåìè. Òîâà ñòàíà áëàãîäàðåíèå íà èíôîðìàöèÿòà, êîÿòî íèå êà÷âàìå äîáðîâîëíî â ñîöèàëíèòå ìðåæè", ñìÿòà Ñèìîâà.

Ïðåäè ãîäèíè ñîöèàëíèòå ìðåæè áÿõà çàëåòè îò âèäåîêëèïîâå, íàïðàâåíè ñ òåõíîëîãèÿòà äèéïôåéê. Íà ïðàãà íà åâðîïåéñêèòå èçáîðè åâðîäåïóòàòèòå íàëàãàò ñòðîãè ïðàâèëà ñðåùó èçïîëçâàíåòî íà òàçè òåõíîëîãèÿ.

Âúïðåêè ñòðîãèòå ðåãóëàöèè ñðåùó èçêóñòâåíèÿ èíòåëåêò, Åâðîïåéñêèÿò ñúþç èìà ïëàí êàê äà ïîäïîìàãà ðàçâèòèåòî íà òàçè òåõíîëîãèÿ. Çàòîâà ùå îòãîâàðÿ íîâîñúçäàäåíàòà Åâðîïåéñêà ñëóæáà çà èçêóñòâåí èíòåëåêò, êîéòî òðÿáâà äà ãàðàíòèðà, ÷å ùå áúäàò ñúçäàäåíè óñëîâèÿ çà ðàçðàáîòâàíåòî è âíåäðÿâàíåòî íà èçêóñòâåíèÿ èíòåëåêò, êàòî îáà÷å ñå ãàðàíòèðà, ÷å AI ùå ðàáîòè â ïîëçà íà õîðàòà. Îñòàâà îáà÷å âúïðîñúò ìîæå ëè èçêóñòâåíèÿò èíòåëåêò äà çàìåñòè ÷îâåêà?

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Àíèñèÿ Èâàíîâà

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Îùå ïî òåìàòà: Bulgaria ON AIRÈÈÅâà Ìàéäåë
Îùå îò ÅÑ
Çåìåäåëöèòå ãîòâÿò íîâ ïðîòåñò â Áðþêñåë âúâ âòîðíèê
Îùå îò ÅÑ
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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M. ïðåäè 2 ìèíóòè
Êàê äà èñêàò!!! Íàâñÿêúäå å ïúëíî ñ *** è èçìàìíèöè...Êàê *** (ïúëíî å ñ òÿõ â ÅÏ) äà ïîçâîëÿò äà áúäàò îôèöèàëíî çàñíåòè è ðàçïîçíàâàíè, äîêàòî ñè áúðêàò ïî ãàùèòå?!Ìåæäó äðóãîòî, FRec. â Áúëãàðèÿ áåøå òåñòâàíî ïðåäè îêîëî 10 ãîäèíè íà êëþ÷îâè öåíòðàëíè ìåñòà èç Ñîôèÿ è ðåçóëòàòúò áåøå ìåêî êàçàíî..."ñòðàøåí"!
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Àíîíèìåí ïðåäè 11 ìèíóòè
Çàñåãà, äîêàòî îâöåòå ñâèêíàò.
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Àíîíèìåí ïðåäè 11 ìèíóòè
À äàíî, àìà íàäàëè.....
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#15, ïðåäè 19 ìèíóòè
Òî ïà çàùîòî ñåãà íå ñëåñÿò
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Çàáðàíåí ïðåäè 21 ìèíóòè
â Åâðîïà,,,êúäå æèâåå ÈÈ? â êàáåëà ,â ìèøêàòà íÿêúäå ïî ñâåòà?À ñåãà äå
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Ãðúê ïðåäè 22 ìèíóòè
Ñúãëàñåí ñúì íå å íîðìàëíî äúðæàâàòà äà òå ñëåäè íàâñÿêúäå !
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Ss ïðåäè 23 ìèíóòè
Ìèíàâàø ãðàíèöà áåç äà ñå çàíèìàâàø ñ ïàñïîðòè, âèçè, îïàøêè, êðàé íà ëè÷íè êàðòè è ò.í. à íàøèòå *** ãè çàáðàíÿâàò...
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Çàùî? ïðåäè 27 ìèíóòè
Êàêâî íàëàãà çàáðàíàòà?
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Èäåàëèñò ïðåäè 28 ìèíóòè
Íÿìà êàê äà ñòàíå. Ïî÷òè íèùî íå çàâèñè îò áþðîêðàòèòå íà ÅÑ. Ïðîìåíèòå ñòàâàò ñ òåõíîëîãèèòå. Íàïðàâåòå ñè ãðóáà ñïðàâêà â èñòîðèÿòà è áúðçî ùå ñå óáåäèòå. Îñîáåííî êîãàòî åäíî íåùî ñòàâà çà êîíòðîë íà õîðàòà èëè çà îðúæèå. Òîâà ñà ïðèñïèâíè ïðèêàçêè!
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Àíîíèìåí ïðåäè 29 ìèíóòè
åõ,æàëêî... àç òîëêîâà ìíîãî èñêàõ ÈÈ äà ìè îïðåäåëè ïîâåäåíèåòî...
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Åñòåñòâåí Èíòåëåêò ïðåäè 29 ìèíóòè
È êàêòî âèíàãè,çà åäíè ùå áúäå çàáðàíåíî ïîëçâàíåòî Ìó,à çà äðóãè - íå!Êîé ùå ðåãóëèðà äîñòúïúò,ÿâíî âëàñòèìàùèòå!
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äî 7 ïðåäè 29 ìèíóòè
íÿìàøå ÿ è òîàëåòíàòà õàðòèÿ èìàøå êàêàëÿøêà.
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Èñêàò âîéíà ñ ÐÔ, ïðåäè 32 ìèíóòè
íî íå èñêàò ñëåäåíå è ðàçïîçíàâàíå? Ñèêòèð, áå! :D
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Àíîíèìåí ïðåäè 34 ìèíóòè
äîáðå ñè áÿõìå ïî áàé Òîøîâî âðåìå - íÿìà ÈÈ, íÿìà òàêâèçè ìîäåðíè ãëóïîñòè ñ êîèòî äà òè çàâúðòÿò óìà, è áàíàíè íÿìà - ñàìî çà Êîëåäà è Íîâà Ãîäèíà, äúíêèòî îò Êîðåêîìà, åååååõ æèÎò
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Àíîíèìåí ïðåäè 38 ìèíóòè
Íèå è áåç òîâà èçîñòàâàìå îò Ñàù è Êèòàé íî áðþêñåëñêèòå çà ïî ñèãóðíî äà óðåãîëèðàò.Î÷åðòàâà ñå áúäåùàòà Åâðîïà äà å èçîñòàíàëà ïðîâèíöèÿ íà òåõíè÷åñêè íàïðåäíàëèÿ ñâÿò.
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Àíîíèìåí ïðåäè 39 ìèíóòè
Áåçâúçâðàòíî èçîñòàíàëà ñáèðùèíà îò êîëîíèè.Öåëòà ÿâíî å îáðàòíî â êàìèíàòà åðà
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Àíîíèìåí ïðåäè 39 ìèíóòè
Íà Ìàéäåë è ïîäñëóøâàò ìîçúêà îò öåíòðàëàòà íà ÃÅÐÁ â Ñîôèÿ, êàçâàò è ïîäñúçíàòåëíî êàêâî äà ìèñëè!
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Àíîíèìåí ïðåäè 39 ìèíóòè
Ùå îñòàíå äà ñå ïîëçâà â ïúëåí îáåì ñàìî çà ñëóæáèòå çàãðèæåíè çà íàøàòà "ñèãóðíîñò"
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Àíîíèìåí ïðåäè 42 ìèíóòè
Ñåãà ùå å ìîäåðíî íÿêîé äà íàïðàâè ïàðòèÿ ÈÈ çà ïðåäñòîÿùèòå èçáîðè.
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Àíîíèìåí ïðåäè 44 ìèíóòè
òå âå÷å íàëè èìïëàíòèðàõà íîâèòå ÈÈ ñ íàíîáîòèòå â âàêñèòå - òàêà ÷å âñè÷êî âå÷å ïðèêëþ÷è - âàêñèíèðàòå èçãúðìÿõà
Âèæ âñè÷êè

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ÅÑ ðàçñëåäâà Apple, Google è Meta ïî Çàêîíà çà öèôðîâèòå ïàçàðè
Íèäåðëàíäèÿ ìîæå äà ñïå÷åëè áèòêàòà çà IPO-òî íà ñëàäîëåäåíèÿ áèçíåñ íà Unilever

BGONAIR

Òóðñêè êîðàá ñïàñè 139 ìèãðàíòè îò ïîòúâàùà ëîäêà êðàé Òóíèñ
ÌÎÑÂ ïðåäóïðåäè çà ïîâèøåíèÿ íà ðå÷íèòå íèâà çàðàäè îáèëíèòå âàëåæè

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Ñïîðåä Goldman ñóðîâèíèòå ùå ïîñêúïíàò, òúé êàòî öåíòðàëíèòå áàíêè íàìàëÿâàò ëèõâèòå
Ãëàâíèÿò èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð îùå äâàìà øåôîâå â Boeing íàïóñêàò êîìïàíèÿòà

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