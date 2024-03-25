ÈÈ ùå áúäå çàáðàíåí â Åâðîïà çà ëèöåâî ðàçïîçíàâàíå è àíàëèç íà ïîâåäåíèåòî

Íå íà åäíî ìíåíèå ñà âñè÷êè åâðîïåéñêè äúðæàâè. Ãåðìàíèÿ è Ôðàíöèÿ ñåðèîçíî ðàçêðèòèêóâàõà âúâåæäàíåòî íà òîëêîâà ñòðîãè ïðàâèëà. Íà òîçè ôîí ïîâå÷å îò ïîëîâèíàòà åâðîïåéöè ñà ïî-ñêîðî ïîçèòèâíî íàñòðîåíè êúì èçêóñòâåíèÿ èíòåëåêò.
Åâðîïåéñêà ñëóæáà çà èçêóñòâåí èíòåëåêò, îãðàíè÷àâàíå íà èçïîëçâàíåòî íà ãåíåðàòèâåí AI è íàñúð÷àâàíå íà ðàçâèòèåòî íà íîâàòà òåõíîëîãèÿ, ñà ñàìî ÷àñò îò òî÷êèòå, êîèòî åâðîäåïóòàòèòå îáñúæäàõà áëèçî äâå ãîäèíè. Ñïîðåä Åâà Ìàéäåë îò Åâðîïåéñêàòà íàðîäíà ïàðòèÿ ðåãóëàöèèòå íà èçêóñòâåíèÿ èíòåëåêò ïîêàçâàò îòãîâîðíîñòòà íà Åâðîïà êúì íîâèòå ïðåäèçâèêàòåëñòâà íà áúäåùåòî.
"Òîâà å ïúðâîòî çàêîíîäàòåëñòâî, çà äà íàïðàâèì òàêà äà èìà çàêîíîäàòåëíà ðàìêà, êîÿòî äà îòãîâàðÿ íà âñè÷êè äåìîêðàòè÷íè öåííîñòè. Èìà îïðåäåëåíè èíñòèòóöèè, êîèòî èçïîëçâàò ÈÈ, çà äà ñòèãíàò äî åäíî ðåøåíèå. Èìà è äðóãè ïî-âèñîêîðèñêîâè ïðèëîæåíèÿ, ïðè êîèòî òðÿáâà äà çíàåì êàê ñå å ñòèãíàëî äî òåçè ðåøåíèÿ", îáÿñíè Ìàéäåë ïðåä Bulgaria ON AIR.
Ñïîðåä Åâðîïà ïðèëîæåíèÿòà ñ èçêóñòâåí èíòåëåêò, êîèòî ïðåäñòàâëÿâàò î÷åâèäåí ðèñê çà îñíîâíèòå ïðàâà, ñà ñèñòåìèòå çà áèîìåòðè÷íà êàòåãîðèçàöèÿ è ïðåäñêàçâàíå íà ÷îâåøêîòî ïîâåäåíèå. Òå ùå áúäàò íàïúëíî çàáðàíåíè â ðàìêèòå íà Ñúþçà. Íî òîâà íå å åäèíñòâåíàòà çàïëàõà îò íîâàòà òåõíîëîãèÿ, çàòîâà Åâðîïà îãðàíè÷àâà è èçïîëçâàíåòî íà èçêóñòâåí èíòåëåêò â êðèòè÷íàòà èíôðàñòðóêòóðà, îáðàçîâàíèåòî, çäðàâåîïàçâàíåòî, ïðàâîïðèëàãàíåòî, óïðàâëåíèåòî íà ãðàíèöèòå èëè èçáîðèòå. Òåçè ñèñòåìè ùå òðÿáâà äà îòãîâàðÿò íà èçêëþ÷èòåëíî ñòðîãè èçèñêâàíèÿ, çà äà íå ñå ñòèãà äî çëîóïîòðåáè.
"Çàëîæèõìå íà òàêèâà, êîèòî ñå èçïîëçâàò â ïðàâîïðèëàãàíåòî êàòî ëèöåâî ðàçïîçíàâàíå, ñèñòåìè çà ïðåäñêàçâàíå íà ïðåñòúïëåíèÿ - íåùî, êîåòî çâó÷è êàòî íàó÷íà ôàíòàñòèêà", îáÿñíè ïàðëàìåíòàðíèÿò ñúòðóäíèê Ëèäèÿ Ñèìîâà.
"Íèå íå èñêàìå ÈÈ äà áúäå èçïîëçâàí çà ëèöåâî ðàçïîçíàâàíå íàâñÿêúäå, òîâà ñå ñëó÷âà â Êèòàé. Íèå â Åâðîïà èìàìå îïðåäåëåíè öåííîñòè è ñ òàçè ïðàâíà ðàìêà ïîêàçâàìå òîâà", äîáàâè Ìàéäåë.
Îñâåí îïàñåí, èçêóñòâåíèÿò èíòåëåêò ìîæå äà áúäå è ìíîãî ïîëåçåí âúâ âñåêè àñïåêò, êîåòî èìåííî âîäè è äî âñå ïî-ãîëÿìàòà ìó ïîïóëÿðíîñò.
"Â ìîìåíòà íèå ãî èçïîëçâàìå âñåêè äåí - â ïðèëîæåíèÿòà ñå èçïîëçâà ÈÈ. Òîé ðåøàâà êàêâî äà áúäå ñúäúðæàíèåòî, êîåòî äà âèæäàìå, íî òîâà ñà íèñêîðèñêîâèòå íà÷èíè çà èçïîëçâàíå íà ÈÈ. Â ìîìåíòà èìà äèàãíîçè, êîèòî íè îòíåìàò ãîäèíè", äàäå ïðèìåðè åâðîäåïóòàòúò.
"Áóìúò íà ñîöèàëíèòå ìðåæè íàïðàâè òàêà, ÷å äà èìà ìíîãî äàííè â èíòåðíåò, êîåòî óñêîðè ðàçâèòèåòî íà íÿêîè ÈÈ ñèñòåìè. Òîâà ñòàíà áëàãîäàðåíèå íà èíôîðìàöèÿòà, êîÿòî íèå êà÷âàìå äîáðîâîëíî â ñîöèàëíèòå ìðåæè", ñìÿòà Ñèìîâà.
Ïðåäè ãîäèíè ñîöèàëíèòå ìðåæè áÿõà çàëåòè îò âèäåîêëèïîâå, íàïðàâåíè ñ òåõíîëîãèÿòà äèéïôåéê. Íà ïðàãà íà åâðîïåéñêèòå èçáîðè åâðîäåïóòàòèòå íàëàãàò ñòðîãè ïðàâèëà ñðåùó èçïîëçâàíåòî íà òàçè òåõíîëîãèÿ.
Âúïðåêè ñòðîãèòå ðåãóëàöèè ñðåùó èçêóñòâåíèÿ èíòåëåêò, Åâðîïåéñêèÿò ñúþç èìà ïëàí êàê äà ïîäïîìàãà ðàçâèòèåòî íà òàçè òåõíîëîãèÿ. Çàòîâà ùå îòãîâàðÿ íîâîñúçäàäåíàòà Åâðîïåéñêà ñëóæáà çà èçêóñòâåí èíòåëåêò, êîéòî òðÿáâà äà ãàðàíòèðà, ÷å ùå áúäàò ñúçäàäåíè óñëîâèÿ çà ðàçðàáîòâàíåòî è âíåäðÿâàíåòî íà èçêóñòâåíèÿ èíòåëåêò, êàòî îáà÷å ñå ãàðàíòèðà, ÷å AI ùå ðàáîòè â ïîëçà íà õîðàòà. Îñòàâà îáà÷å âúïðîñúò ìîæå ëè èçêóñòâåíèÿò èíòåëåêò äà çàìåñòè ÷îâåêà?
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