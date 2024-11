Урсула: Сделката COP29 “бележи нова ера в областта на климата“

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства споразумението, постигнато по време на срещата на върха на COP29, и заяви, че “бележи нова ера“ в сътрудничеството в областта на климата и неговото финансиране, предаде АФП.



Фон дер Лайен заяви, че споразумението за 300 млрд. долара, сключено след маратонските преговори в Баку, “ще стимулира инвестициите в прехода към чистота, намаляването на емисиите и изграждането на устойчивост към изменението на климата“.

Председателят на ЕК заяви, че това споразумение ще даде възможност да се “стимулират инвестициите в енергийния преход и да се намалят емисиите на парникови газове“, написа тя в X.



I welcome the COP29 agreement.

It marks a new era for climate cooperation and finance.

It will drive investments in the clean transition, bringing down emissions and building resilience to climate change.

The EU will continue to lead, focusing support on the most vulnerable.