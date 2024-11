Шок в Румъния: Противникът на НАТО поведе на изборите?

Малко известен, крайно десен популист пое лидерството на президентските избори в Румъния в неделя, показват електоралните данни. Той ще се изправи срещу Елена Ласкони от партията Съюз за спасяване на Румъния. А левия премиер Марсел Чолаку отпадна от президентската надпревара. Това е резултат, който разтърси политическия пейзаж в страната.

Калин Джорджеску, който независим кандидат, води в анкетите с около 22,94% от гласовете след преброяване на почти 93% от гласовете, докато Чолаку от Социалдемократическата партия, или PSD, има 19,6%. .

🇷🇴 This is Călin Georgescu's stance, the leading presidential candidate in Romania, on the war between Russia and Ukraine pic.twitter.com/ICHEdaHUAJ

След затварянето на избирателните секции 9,4 милиона души - около 52,4% от имащите право на глас - са гласували, според Централното избирателно бюро. Вторият тур на гласуването ще се проведе на 8 декември.

Президентът има петгодишен мандат и има значителни правомощия за вземане на решения в области като националната сигурност, външната политика и съдебните назначения в страните-членки на Европейския съюз и НАТО.



62-годишният Джорджеску се кандидатира като независим кандидат и не беше особено известен.

След като гласува в неделя, Джорджеску написа в публикация във Фейсбук, че е гласувал "за онеправданите, за унизените, за тези, които чувстват, че нямат значение и всъщност имат най-голямо значение... вотът е молитва за нацията."

Кристиан Андрей, политически консултант, базиран в Букурещ, каза пред Асошиейтед прес, че неочакваното представяне на Джорджеску изглежда е "голям протест или бунт срещу властта".

"Основните политически партии са загубили връзката с обикновените румънци", каза той. "Нямате силни кандидати или силни лидери … има слаби кандидати, слаби лидери и партиите като цяло са доста несвързани."

Джорджеску няма програма, каза Андрей, и има неясен и популистки манифест с позиции, които са "извън нормалния дискурс". Неговите позиции включват подкрепа на румънските фермери, намаляване на зависимостта от внос и увеличаване на производството на енергия и храни.



Джорджеску нарече противоракетния отбранителен щит на НАТО в румънския град Девеселу "срам за дипломацията". Той каза, че Северноатлантическият алианс няма да защити нито един от своите членове, ако бъдат нападнати от Русия.

Според уебсайта му Джорджеску има докторска степен по педология, клон на науката за почвата, и е заемал различни позиции в министерството на околната среда на Румъния през 90-те години. Между 1999 и 2012 г. е представител на Румъния в националния комитет на Програмата на ООН за околната среда.

Видеоклипове, публикувани в популярния му акаунт в TikTok, където той е натрупал 1,6 милиона харесвания, показват как той посещава църква, тренира джудо, тича по овална писта и говори в подкасти.

🇷🇴 Călin Georgescu is a black belt in Judo and became vice-champion of Romania and the Balkans in 1979

He is also a black belt in Karate Shotokan and used to run marathons

He currently leads the race for the presidency of Romania as a nationalist candidate pic.twitter.com/52eiS6Bf3n