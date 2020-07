Midalidare Rock In The Wine Valley с още един ден в програмата

Снимка: Midalidare Rock In The Wine Valley

Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе на 15, 16, 17 и 18 юли 2021. Към вече потвърдилите Judas Priest, Within Temptation, Running Wild, Delain, Lacuna Coil, The Dead Daisies, Freedom Call и Project Renegade се присъединяват и шведските пауър метъл герои Sabaton, които добавят още един ден към вече обявената силна програма на фестивала. Те ще бъдат хедлайнери на 15 юли (четвъртък) през 2021-а, като останалите участници в този ден ще бъдат обявени допълнително.

За всеки, закупил тридневен билет преди 15 юли 2020 г., допълнителният ден на фестивала със Sabaton ще бъде напълно безплатен.

Всеки, който се е сдобил с единичен билет преди 15 юли 2020 г., ще може да го надгради и да закупи билет за целия фестивал на цена от 120 лева.

Срокът за това е до 1 октомври 2020-а година. Това е и подаръкът към всички онези, които повярваха и не върнаха билетите си, а дори напротив - продължиха да подкрепят фестивала, купувайки пропуски в тези особени за всички ни времена. По този начин Midalidare иска да им благодари и заедно да отпразнуват техния десетгодишен юбилей.