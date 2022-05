Музика със Sofia Live Fetival

Музикални сензации на Sofia Live Fetival тази година няма да липсват. Сред участниците е и най-новото попълнение на прочутия лейбъл Stones Throw - Silas Short. Той ще се качи на сцената преди култовите CHILDREN OF ZEUS и AKUA NARU на 26-ти юни, на Арена София (Колодрума) в Борисовата градина. В същия ден единственото българско участие ще е на наскоро нашумялото дуо Молец.

Hayes & Y отново ще оглавят един от дните на фестивала, а именно 25-ти юни, на Арена София. Към тях и вече обявените Lola Marsh ще се присъединят Dead Men’s Hat и най-младото попълнение в програмата Vianne.

Нова Зеландското дуо ACRILLICS пък ще се включи с DJ set, за да закрие вечерта на 24-ти юни в Sofia Live Club, когато ще слушаме Kake?, The Kobras и Нова Генерация. А към Lunikk, Babe Sila и Dena, които ще видим на 23-ти юни в клуба, се включва и талантлива изпълнителка YANA.

Silas Short е певец и музикант роден в Милуоки, базиран в Чикаго, който продуцира своя собствена музика, синтезирайки влияния от соул и класически R&B. Пътят, който Silas Short извървява до издаването на музика е меко казано труден. На 19г. чупи кост в лявата си ръка, а лекарите му казват, че никога повече няма да може да свири на китара. Твърдо решен обаче, че това не може да се случи, Сайлъс продължава да свири контузен, докато не се възстановява напълно. Впоследствие развива свой собствен стил на свирене на китара, който кръщава „Liquid-Style“. В момента Сайлъс е на 25 години и се надява да донесе любов и вдъхновение на всички със своята музика.

ACRILLICS - През септември 2016 г. Роб Аткинс (Уелингтън, Нова Зеландия) и Андро Матюсън (САЩ/Шотландия) се срещат в Университета в Отаго, Нова Зеландия. Те основават Acrillics с цел да създават електронна музика, която съчетава множество жанрове с техния междукултурен произход, да създадат уникален звук без ограниченията на една музикална категория. От създаването си Acrillics продължават да пускат песни на Mad Zoo, Tribal Trap, Electric Hawk и Noiseporn. Били са хедлайнери на множество събития и са се изявявали на места по цял свят. Подгрява ли са артисти като Mat Zo, GTA, Josh Pan, LouieLastic, AFK, Svdden Death и Shaun Frank.

VIANNE е едва на осемнадесет години, но гласът й съдържа мъдростта на артист, два пъти по-възрастен от нея. Българо-американската певица и автор на песни Виан Игнатов е родена в Тусон, Аризона. Тя прекарва детството си, пътувайки между България и Съединените щати. Музиката се превръща в неин постоянен спътник през тези години на формиране като се потапя във всичко - от модерен електро-поп и r&b до класически соул и джаз. На тринадесет години тя решава да се отдаде изцяло на музикалната си кариера. До шестнадесетгодишна възраст събрира над милион стриймове за дебютния си сингъл „Drop Dead“. Оттогава талантите на VIANNE разцъфтяват със забележителни темпове. Нейното дълбоко лично писане на песни и впечатляващи способности на пианото й спечелват приемането в престижния Британски и Ирландски институт за модерна музика в Лондон, както и официално участие в SXSW през 2022 г.

Dead Man's Hat се появяват на родната сцена в началото на 2015 г. През март 2016 г. издават дебютния си сингъл „След полунощ“, който бързо набира популярност и оглавява класацията „Топ 40 на България“ на БНТ. През 2017 г. излиза вторият им сингъл „Малки коли”, който достига до второ място в класацията „Топ 20” на БНР. През 2019 г. издават дебютния си албум „Emotional Shortcut“, продуциран от основните членове на групата Раджа ЕлМадхун и Илияна Георгиева. Следват участия на фестивали като Kapana Festival, Sofia Breates Fest, Sofia Film Fest, One Design Week, The Bridge Fest US4BG, Radio Park Fests и много други. На 11 март 2022г. Dead Man's Hat издадоха новото си EP „Never Gonna Let You Go“.

YAИА е талантлива млада изпълнителка, която издава първия си сингъл “Без опасност” в началото на 2021 година. След излизането му, започва работа по самостоятелен албум, който излиза края на същата година, а междувременно става част от проекти като “ВАКУУМ”, “Цех депресия”, “Labyrinth of the subconscious” и други, които ще можете да чуем скоро.

Билети за второто издание на Sofia Live Fetival могат да бъдат намерени в мрежата на Eventim и партньорските каси на цена от 40лв. за един ден и 60 лв. за двата фестивални дни, 25-ти и 26-ти юни 2022, на Арена София. Поради ограничения капацитет, билетите за 23-ти, 24-ти в Sofia Live Club ще бъдат само еднодневни.