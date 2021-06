Шотландецът Били Гилмор с COVID-19, пропуска мача с Хърватия

Един от шотландските национали е дал положителна проба за COVID-19. Били Гилмор ще пропусне следващия мач на "Трите лъва" с Хърватия.

Полузащитникът на Челси беше забележителен, след като тимът на Стив Кларк направи равенство 0:0 с Англия в петък при първия си старт.

Шотладската ФА казва, че няма установени близки контакти от лагера, като 25 играчи са в състояние да се изправят срещу Хърватия. Шотландия трябва да победи в Хампдън, за да има надежда да продължи в група D. И двете страни имат по една точка след два мача, докато Англия и Чехия са на четири точки преди срещата си на Уембли.

Били Гилмор ще се изолира за 10 дни. Ако отборът на Кларк все пак продължи, 20-годишният играч няма да може да играе и в последния 16-и кръг.

Въпреки че футболната среща не се приема за близък контакт, играчите на Англия също си направиха тестове. Всички те са отрицателни.

Членът на шотландския отбор Джон Флек е бил положителен за коронавирус преди турнира и е пропуснал равенството с Холандия с 2:2, заедно с още шестима играчи.

Тези шестима играчи се завърнаха навреме за приятелската победа с 1:0 над Люксембург и Флек беше на разположение за поражението на Шотландия с 2:0 от чехите и равенството с Англия.

We can confirm that Billy Gilmour has tested positive for COVID-19.

Having liaised with Public Health England, Billy will now self-isolate for 10 days and therefore miss tomorrow’s UEFA EURO 2020 Group D match against Croatia at Hampden.https://t.co/lRNWvckqCK