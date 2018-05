Кое е по-вредно – краткият сън или дългото будуване?

Че продължителното безсъние е опасно за здравето е ясно отдавна, но доскоро нямаше яснота откъде точно идва рискът – дали от краткия сън или от твърде дългия период на будуване. Това се оказва един от най-важните въпроси, вълнуващи експертите по съня и в последните години те усилено търсят отговор. Скорошна публикация в авторитетния журнал Proceedings of the National Academy of Sciences показва, че въпросът вече има отговор.

В опита си да изяснят дали по-опасен е много краткят сън, или много продължителното бодърстване, учените използват много интересен подход. Те проследяват 20 доброволци, които в продължение на 32 дни живеят в затворена среда с изкуствено скъсено до 20 часа денонощие. В рамките на тези 20 часа на участниците се осигуряват 5 часа за сън и 15 часа за бодърстване. За контрола е използвана група от същия брой хора, които също спят по 5 часа, но денонощието им е стандартно и будната фаза за тях е 19 часа. Целта на този интересен подход е да съпоставят последствията от краткия петчасов сън в условията на по-дълго и по-краткотрайно бодърстване.

В рамките на 32 дни е проследено общото състояние на участниците и в двете групи. Установено е, че забавянето на реакциите, сънливостта и общата отпадналост са еднакво сериозни за всички тях. Според учените това доказва една много важна закономерност, която ще помогне за по-пълното изясняване ролята на съня при човека.