Áåçïëàòíè î÷íè ïðåãëåäè çà ãëàóêîìà â ÈÑÓË

линиката по офталмологи€ на ”ћЅјЋ „÷арица …оанна – »—”Ћ“ организира безплатни очни прегледи за глаукома от 11 до 15 март 2023 г. “е ще се провеждат от 13:00 до 15:00 часа на втори€ етаж в линиката по очни болести.

«адължително е предварително записване на тел. 02/ 94 32 262 (в делнични дни между 13:00 и 15:00 часа).

ѕрегледите ще включват измерване на вътреочно нал€гане с въздушен тонометър и оглед на очното дъно. –ецепти за очила не се планира да се изписват. ѕри необходимост от по-задълбочени инструментални изследвани€ /компютърна периметри€ или оптична кохерентна томографи€/, пациентите могат да се хоспитализират по клинична пътека в планов пор€дък.

ѕрегледите ще се извършват от опитни специалисти от линиката по офталмологи€ (повече за т€х по-долу):

11.03.2024 д-р Ќора ¬еликова

12.03.2024 д-р Ќатали€ Ѕоцевска

13.03.2024 д-р ћа€ арагеоргиева

14.03.2024 д-р »ванова

15.03.2024 д-р ћирела ѕетрова - —ил€новска

ќт 11 до 16 март отбел€зваме —ветовната седмица за борба с глаукомата. √лаукомата е група от дегенеративни забол€вани€, обединени от един общ признак – прогресивно и типично увреждане на зрителни€ нерв и зрителното поле. “€ е втората причина за слепота в световен мащаб след катарактата и първа сред по-възрастните хора. ≈дин от основните „виновници“ за възникването й е повишеното вътреочно нал€гане, което, когато е много високо, уврежда необратимо очни€ нерв и човек губи зрението си.

≈дин на всеки 200 човека над 40-годишна възраст и всеки 8-ми над 70 години развива глаукома. “€ може да засегне и двете очи и води до необратим слепота. —ъвременната медицина може да спре или забави процеса, но не и да го върне обратно. ¬ повечето случаи болестта протича безсимптомно – половината от засегнатите изобщо не подозират, че имат такова забол€ване. «ас€га по-често жени.

Ћечението включва редовни медицински прегледи, за да се следи нивото на вътреочното нал€гане, дефектите в зрителното поле и промените в диска на зрителни€ нерв. ѕри начална глаукома вътреочното нал€гане се контролира с локални медикаменти /очни капки/, а в по-тежките случаи се прилага лазерна, миниинвазивна или конвенционална хирурги€, които се извършва успешно в линиката по очни болести на ”ћЅјЋ „÷арица …оанна – »—”Ћ“.



ќфталмолозите от линиката по очни болести на ”ћЅјЋ „÷арица …оанна – »—”Ћ“, които ще провеждат безплатните прегледи:

ƒ-р Ќора ¬еликова, FEBO, e асистент към атедра —пешна медицина на ћ”-—офи€ и офталмолог в линиката по очни болести на »—”Ћ. ƒ-р ¬еликова има специалност по очни болести и професионална насоченост към миниинвазивна и конвенционална хирурги€ при глаукома, дренажни импланти за глаукома, очен травматизъм, естетична и реконструктивна хирурги€ на клепачи, обща офталмологи€. —пециализирала е във водещи центрове в јвстри€, »спани€, »рланди€, Ўвейцари€, ѕортугали€.

ѕрез 2022 г. т€ беше отличена със специалната награда „ћлад учен” на Ѕългарското глаукомно дружество. Ќаградата бе връчена за представ€нето на резултатите от иновативна за Ѕългари€ миниинвазивна антиглаукомна операци€ - гониотоми€ с Kahook Dual Blade.

„ленува в Ѕългарското глаукомно дружество, Ѕългарско дружество по офталмологи€ и ≈вропейското дружество на по катаракта и рефрактивна хирурги€.

ƒ-р ћа€ арагеориева, FEBO, завършва ћ”-—офи€ през 2007 г. ѕрез 2013 г. придобива специалност по офталмологи€, а през 2014 година получава и престижната диплома от European Board of Ophthalmology и звание FEBO (Fellow of the European Board of Ophthalmology): EBO – 2014 – ѕариж.

ѕрез м. юни 2019г. печели конкурс за асистент по очни болести към атедра по —пешна медицина към ћ”-—офи€.

»ма участи€ в редица публикации в български научни списани€ и на офталмологични форуми в страната и чужбина.

ѕрофесионалните й интереси са в областта на забол€вани€та на задни€ очен сегмент, глаукома.

ќт 2009 г. е част от екипа на линиката по очни болести на ”ћЅјЋ „÷арица …оанна – »—”Ћ“ – отначало като специализант, а от 2013 г. и като специалист по очни болести.

