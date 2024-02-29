Áåçïëàòíè î÷íè ïðåãëåäè çà ãëàóêîìà â ÈÑÓË

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Ñíèìêà: ÈÑÓË
Êëèíèêàòà ïî îôòàëìîëîãèÿ íà ÓÌÁÀË „Öàðèöà Éîàííà – ÈÑÓË“ îðãàíèçèðà áåçïëàòíè î÷íè ïðåãëåäè çà ãëàóêîìà îò 11 äî 15 ìàðò 2023 ã. Òå ùå ñå ïðîâåæäàò îò 13:00 äî 15:00 ÷àñà íà âòîðèÿ åòàæ â Êëèíèêàòà ïî î÷íè áîëåñòè.
Çàäúëæèòåëíî å ïðåäâàðèòåëíî çàïèñâàíå íà òåë. 02/ 94 32 262 (â äåëíè÷íè äíè ìåæäó 13:00 è 15:00 ÷àñà).
Ïðåãëåäèòå ùå âêëþ÷âàò èçìåðâàíå íà âúòðåî÷íî íàëÿãàíå ñ âúçäóøåí òîíîìåòúð è îãëåä íà î÷íîòî äúíî. Ðåöåïòè çà î÷èëà íå ñå ïëàíèðà äà ñå èçïèñâàò. Ïðè íåîáõîäèìîñò îò ïî-çàäúëáî÷åíè èíñòðóìåíòàëíè èçñëåäâàíèÿ /êîìïþòúðíà ïåðèìåòðèÿ èëè îïòè÷íà êîõåðåíòíà òîìîãðàôèÿ/, ïàöèåíòèòå ìîãàò äà ñå õîñïèòàëèçèðàò ïî êëèíè÷íà ïúòåêà â ïëàíîâ ïîðÿäúê.
Ïðåãëåäèòå ùå ñå èçâúðøâàò îò îïèòíè ñïåöèàëèñòè îò Êëèíèêàòà ïî îôòàëìîëîãèÿ (ïîâå÷å çà òÿõ ïî-äîëó):
11.03.2024 ä-ð Íîðà Âåëèêîâà
12.03.2024 ä-ð Íàòàëèÿ Áîöåâñêà
13.03.2024 ä-ð Ìàÿ Êàðàãåîðãèåâà
14.03.2024 ä-ð Èâàíîâà
15.03.2024 ä-ð Ìèðåëà Ïåòðîâà - Ñèëÿíîâñêà
Îò 11 äî 16 ìàðò îòáåëÿçâàìå Ñâåòîâíàòà ñåäìèöà çà áîðáà ñ ãëàóêîìàòà. Ãëàóêîìàòà å ãðóïà îò äåãåíåðàòèâíè çàáîëÿâàíèÿ, îáåäèíåíè îò åäèí îáù ïðèçíàê – ïðîãðåñèâíî è òèïè÷íî óâðåæäàíå íà çðèòåëíèÿ íåðâ è çðèòåëíîòî ïîëå. Òÿ å âòîðàòà ïðè÷èíà çà ñëåïîòà â ñâåòîâåí ìàùàá ñëåä êàòàðàêòàòà è ïúðâà ñðåä ïî-âúçðàñòíèòå õîðà. Åäèí îò îñíîâíèòå „âèíîâíèöè“ çà âúçíèêâàíåòî é å ïîâèøåíîòî âúòðåî÷íî íàëÿãàíå, êîåòî, êîãàòî å ìíîãî âèñîêî, óâðåæäà íåîáðàòèìî î÷íèÿ íåðâ è ÷îâåê ãóáè çðåíèåòî ñè.
Åäèí íà âñåêè 200 ÷îâåêà íàä 40-ãîäèøíà âúçðàñò è âñåêè 8-ìè íàä 70 ãîäèíè ðàçâèâà ãëàóêîìà. Òÿ ìîæå äà çàñåãíå è äâåòå î÷è è âîäè äî íåîáðàòèì ñëåïîòà. Ñúâðåìåííàòà ìåäèöèíà ìîæå äà ñïðå èëè çàáàâè ïðîöåñà, íî íå è äà ãî âúðíå îáðàòíî. Â ïîâå÷åòî ñëó÷àè áîëåñòòà ïðîòè÷à áåçñèìïòîìíî – ïîëîâèíàòà îò çàñåãíàòèòå èçîáùî íå ïîäîçèðàò, ÷å èìàò òàêîâà çàáîëÿâàíå. Çàñÿãà ïî-÷åñòî æåíè.
Ëå÷åíèåòî âêëþ÷âà ðåäîâíè ìåäèöèíñêè ïðåãëåäè, çà äà ñå ñëåäè íèâîòî íà âúòðåî÷íîòî íàëÿãàíå, äåôåêòèòå â çðèòåëíîòî ïîëå è ïðîìåíèòå â äèñêà íà çðèòåëíèÿ íåðâ. Ïðè íà÷àëíà ãëàóêîìà âúòðåî÷íîòî íàëÿãàíå ñå êîíòðîëèðà ñ ëîêàëíè ìåäèêàìåíòè /î÷íè êàïêè/, à â ïî-òåæêèòå ñëó÷àè ñå ïðèëàãà ëàçåðíà, ìèíèèíâàçèâíà èëè êîíâåíöèîíàëíà õèðóðãèÿ, êîèòî ñå èçâúðøâà óñïåøíî â Êëèíèêàòà ïî î÷íè áîëåñòè íà ÓÌÁÀË „Öàðèöà Éîàííà – ÈÑÓË“.
Îôòàëìîëîçèòå îò Êëèíèêàòà ïî î÷íè áîëåñòè íà ÓÌÁÀË „Öàðèöà Éîàííà – ÈÑÓË“, êîèòî ùå ïðîâåæäàò áåçïëàòíèòå ïðåãëåäè:
Ä-ð Íîðà Âåëèêîâà, FEBO, e àñèñòåíò êúì Êàòåäðà Ñïåøíà ìåäèöèíà íà ÌÓ-Ñîôèÿ è îôòàëìîëîã â Êëèíèêàòà ïî î÷íè áîëåñòè íà ÈÑÓË. Ä-ð Âåëèêîâà èìà ñïåöèàëíîñò ïî î÷íè áîëåñòè è ïðîôåñèîíàëíà íàñî÷åíîñò êúì ìèíèèíâàçèâíà è êîíâåíöèîíàëíà õèðóðãèÿ ïðè ãëàóêîìà, äðåíàæíè èìïëàíòè çà ãëàóêîìà, î÷åí òðàâìàòèçúì, åñòåòè÷íà è ðåêîíñòðóêòèâíà õèðóðãèÿ íà êëåïà÷è, îáùà îôòàëìîëîãèÿ. Ñïåöèàëèçèðàëà å âúâ âîäåùè öåíòðîâå â Àâñòðèÿ, Èñïàíèÿ, Èðëàíäèÿ, Øâåéöàðèÿ, Ïîðòóãàëèÿ.
Ïðåç 2022 ã. òÿ áåøå îòëè÷åíà ñúñ ñïåöèàëíàòà íàãðàäà „Ìëàä ó÷åí” íà Áúëãàðñêîòî ãëàóêîìíî äðóæåñòâî. Íàãðàäàòà áå âðú÷åíà çà ïðåäñòàâÿíåòî íà ðåçóëòàòèòå îò èíîâàòèâíà çà Áúëãàðèÿ ìèíèèíâàçèâíà àíòèãëàóêîìíà îïåðàöèÿ - ãîíèîòîìèÿ ñ Kahook Dual Blade.
×ëåíóâà â Áúëãàðñêîòî ãëàóêîìíî äðóæåñòâî, Áúëãàðñêî äðóæåñòâî ïî îôòàëìîëîãèÿ è Åâðîïåéñêîòî äðóæåñòâî íà ïî êàòàðàêòà è ðåôðàêòèâíà õèðóðãèÿ.
Ä-ð Ìàÿ Êàðàãåîðèåâà, FEBO, çàâúðøâà ÌÓ-Ñîôèÿ ïðåç 2007 ã. Ïðåç 2013 ã. ïðèäîáèâà ñïåöèàëíîñò ïî îôòàëìîëîãèÿ, à ïðåç 2014 ãîäèíà ïîëó÷àâà è ïðåñòèæíàòà äèïëîìà îò European Board of Ophthalmology è çâàíèå FEBO (Fellow of the European Board of Ophthalmology): EBO – 2014 – Ïàðèæ.
Ïðåç ì. þíè 2019ã. ïå÷åëè êîíêóðñ çà àñèñòåíò ïî î÷íè áîëåñòè êúì Êàòåäðà ïî Ñïåøíà ìåäèöèíà êúì ÌÓ-Ñîôèÿ.
Èìà ó÷àñòèÿ â ðåäèöà ïóáëèêàöèè â áúëãàðñêè íàó÷íè ñïèñàíèÿ è íà îôòàëìîëîãè÷íè ôîðóìè â ñòðàíàòà è ÷óæáèíà.
Ïðîôåñèîíàëíèòå é èíòåðåñè ñà â îáëàñòòà íà çàáîëÿâàíèÿòà íà çàäíèÿ î÷åí ñåãìåíò, ãëàóêîìà.
Îò 2009 ã. å ÷àñò îò åêèïà íà Êëèíèêàòà ïî î÷íè áîëåñòè íà ÓÌÁÀË „Öàðèöà Éîàííà – ÈÑÓË“ – îòíà÷àëî êàòî ñïåöèàëèçàíò, à îò 2013 ã. è êàòî ñïåöèàëèñò ïî î÷íè áîëåñòè.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase