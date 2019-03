Откриха мъртъв фронтмена на The Prodigy Кийт Флинт в дома му

Фронтментът на The Prodigy Кийт Флинт е починал на 49-годишна възраст. Тялото на певецът е било открито в дома му в Дънмоу, Есекс, предаде Independent.

Пред британския The Sun полицията от Есекс обясни, че сигналът към спешните случаи е бил подаден малко след 8 часа тази сутрин.

"Отзовахме се и за жалост 49-годишният мъж беше обявен за мъртъв на място", обясниха от полицията. Смъртта му не се разглежда като подозрителна от властите.

В официалния Twitter акаунт на бандата новината бе потвърдена.

"С дълбок шок и тъга можем да потвърдим смъртта на нашия брат и най-добър приятел Кийт Флинт. Истински пионер, иноват и легенда", написаха от The Prodigy.

В Instagram бандата съобщи, че Кийт е отнел живота си.

It is with deepest shock and sadness that we can confirm the death of our brother and best friend Keith Flint. A true pioneer, innovator and legend. He will be forever missed.

We thank you for respecting the privacy of all concerned at this time. pic.twitter.com/nQ3Ictjj7t