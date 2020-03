Другата страна на Роналдо – за баща си алкохолик, секс тормоза...

Кристиано Роналдо не успя да сдържи сълзите си, когато журналистът Пиърс Морган му показа видео на баща му. Оказва се, че футболистът никога не е виждал клипа, в който Жозе Динис Авейро казва, колко се гордее с постиженията на сина си преди "Евро 2004“ в Португалия.

"Той така и не разбра колко велик си станал, нали?“, пита Морган плачещия Роналдо. Баща му умира едва на 52 години през 2005 година, когато черният му дроб отказва. Той е бивш военен, който посяга към чашката.

"Той не видя нищо, не видя, че съм номер 1, не видя как получавам награди, не видя какъв съм станал, казва Роналдо. - Семейството ми видя, майка ми, братята ми, дори моят най-голям син видя, но баща ми, той не видя нищо. Това беше...той умря млад.“

Футболистът споделя, че „не е познавал баща си на 100%“, тъй като той бил алкохолик и трудно се провеждало нормален разговор с него.

Пиърс Морган засегна и друга, тежка за Роналдо, тема – обвиненията в сексуален тормоз. Футболистът сподели, че се е чувствал засрамен и отбягвал гледането на телевизия, особено с децата си.

"В деня, когато новината се появи, бях у дома с приятелката си. Пуснах телевизора, за да видя новините. Изведнъж започнаха да говорят, че Кристиано Роналдо е направил това и онова. Чух, че децата започнаха да слизат по стълбите и трябваше да сменя канала, защото ме беше срам. Почувствах се засрамен. Просто смених канала, за да не види Кристиано Джуниър, че баща му е злодей“, споделя Роналдо.

За приятелката си Джорджина, той казва, че е "любовта на живота му": "Отворих сърцето си за нея и тя за мен."

Цялото интервю на Пиърс Морган с футболната звезда ще бъде излъчено утре. То ще е дълго близо един час.



