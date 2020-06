Shakespeare and Co. – най-известната книжарница в света става на 100

"Обичах Адриен Моние, Джеймс Джойс и Shakespeare and Company“ пише Силвия Бийч. Преди 100 години в Париж тя отваря най-известната книжарница в света.

Shakespeare and Co. е първата комбинирана книжарница и библиотека, която продава книги на английски език. Тя осигурява безпрецедентен достъп до англо-британска литература за парижкото население, което след войната има малко пари, с които не може да си позволи скъпи книги. Книжарницата доставя и авангардни малки списания – те са първите медии, които публикуват произведения на обещаващи поети, писатели и критици в началото на 20-ти век, включително и „Егоист“ на Хариет Шоу Уийвър, първото списание, което публикува Джойс.

"Модернизмът би трябвало да е труден и отхвърлен, но Бийч никога не приема това“, казва Кери Уелш, редакторът на писмата й. Любовта на Силвия към литературата я карала да насърчава посетителите си да разглеждат и четат колекцията й, без никакво задължение да купуват. Книжарницата се превърнала в естествено място за срещи между англо-ирландските и американските писатели, които идвали в Париж в годините между войните.

През 1920 година дошъл Джеймс Джойс, последван от Т.С. Елиът и Уиндъм Луис. През следващите години дошли Ърнест Хемингуей, Торнтън Уайлдър и Робърт Макалмън. Някои посетители били по-редовни от други, но всички знаели, че Shakespeare and Co. Винаги ще е тяхното място за четене, разговори, почивка, размяна на пари и поща.

Книжарничката на Силвия помага за увеличаване на продажбите на Т.С. Елиът, тъй като излага книгите му на витрината си. Дълги години тя е приятелка и с Ърнест Хемингуей.

"Никой, когото някога съм познавала, не е бил по-мил с мен“, казва великият писател за Бийч. Тя му позволявала да взима книги без пари, когато той бил прекалено беден, за да си позволи да си плати членството.

"В дните, които е прекарал със Силвия Бийч, той започва да осъзнава кой иска да бъде като автор“, казва Уелш пред BBC.

Но, разбира се, Джеймс Джойс е авторът, с който Shakespeare and Co. е свързвана най-често. Когато Little Review, което публикува на части творбата на Джойс "Одисей“, попада под ударите на закона и получава забрана заради неприличие, Бийч веднага се опитва да помогне на писателя и предлага да публикува целият му роман.

"Тя вижда професионална възможност. Тя познава творбата и осъзнава, че е важна не само за нея, но и за света“, обяснява Уелш.

Но навярно тя не е знаела точно какво ще бъде нужно – започнала да събира абонаменти, да наема машинописци, да поправя грешки, да се грижи за семейните нужни на Джойс и настоявала издателят да дава още и още време отсрочка. Публикуването на "Одисей“ донесло на Джойс, Силвия и Shakespeare and Co. световна слава. Но в процеса, почти съсипва книжарницата.

Появата на книгата превърнала книжарницата в мека на модернистите и техните почитатели. В Shakespeare and Co. кипи от публикуване на иноваторски книги. Останалите автори, включително и Елиът започват да продават дори и повече от Джойс, а Силвия прави всичко възможно да преведе творбите и за френската публика, но сътрудничеството й с преводачите е трудно.

Не липсват и премеждия. Въпреки че Бийч държи правата за публикуване на "Одисей“ и е помогнала толкова много на Джойс, той я принуждава да подпише друг договор, с който ги прехвърля на компанията Random House.

"Светът беше негов“, пише по-късно Силвия. Краят на приходите от "Одисей“ са компенсирани от липсата на постоянните финансови нужди на Джойс. Но кризата през 30-те не подминава Shakespeare and Co. Лоялните клиенти на книжарницата организират фонд за спасяване на любимото си място и организират четения от вече известните Хемингуей и Елиът.

Събирането на абонаменти държали вълка далеч от вратата. Но тогава дошла войната.

Силвия останала вярна на таланта на Джойс. Когато отказала да продаде последното си копие на романа му "Бдение над Финеган“ на германски офицер през 1941 г., той я заплашил, че ще се върне и ще конфискува всичките й книги.

Отчаяна, Бийч успяла да скрие целият си инвентар в апартамента си и да изчезне. През това време продължила да дава книги под наем, но само на най-близките си приятели. Често посещавала и четения в новата книжарница, която отворила в града, под ръководството на Джордж Уитман. Той бил вдъхновен от Силвия. Дори кръстил дъщеря си на нея.

„Искам да продължа това, което тя започна“, казал той. Уитман дал началото на ново поколение от талантливи автори. На вечеря, организирана за автора Джеймс Джоунс, Силвия заявила на съмишленика си, че иска да вземе името на книжарницата й - Shakespeare and Co. Той преименува магазина си през 1964 година, две години след смъртта на Бийч, на 400-та годишнина от раждането на Шекспир.

Днес Силвия Уитман, дъщерята на Джордж, продлъжава да ръководи Shakespeare and Co. във вида, в който Бийч и баща й са й го оставили.