Елизабет II се подготвя за Коледа: На какви тоалети ще заложи?

Коледа в кралското семейство със сигурност е много по-различна от тази в останалия свят. В двореца във Великобритания се спазват определени традиции, които включват чай с кралицата, официална вечеря със строг дрескод и определен момент, в който се раздават и се отварят подаръците.

Всеки новодошъл член на кралското семейство трябва да свикне с тези традиции и обичаи и да се научи да ги спазва. Тази година обаче Меган Маркъл и принц Хари решиха да излязат извън протокола и да прекарат празниците в САЩ, където ще отседнат при майката на Маркъл. С тях ще бъде и синът им Арчи, а това ще означава първа Коледа, която херцозите на Съсекс ще прекарат извън двореца.

Те ще пропуснат много неща, които се случват във Великобритания и едно от тях е тоалетите на кралица Елизабет II. Разбира се, тя е много заета по време на празничния период, което изисква и смяната на различни дизайни, с които да се появява на многото събития, които организира.

За премяната говори личният дизайнер на кралицата Анжела Кели, която издава книгата "The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe". Творението беше пуснато на пазара на 29 октомври тази година и съдържа снимки, които никога досега не са били показвани пред публика. Те включват кралица Елизабет II, нейните тоалети и бижута, както и лични разговори между Кели и Нейно Величество.

