Наградите "Оскар" – от 1929 г. до днес. Какво се е променило?

През 1929 година "Долби тиътър“ още дори не е замислян, но тогава се провеждат първите награди "Оскар“. Всъщност тогава те все още не носят това име, ала в балната зала на хотел Hollywood Roosevelt най-големите звезди в Холивуд по онова време се събират, за да видят как най-добрите продукции на 1927 и 1928 година ще бъдат отличени.

През 20-те години киното тъкмо преминава от нямо в звуково, но всички ленти, които са представени на наградите "Оскар“ през 1929 година са без говор. Актьорът Емил Янингс прибира статуетката за главна мъжка роля за участието си не в един, а в два филма - The Last Command и The Way of All Flesh. Джанет Гейнър пък печели наградата заради три ленти. Днес обаче нещата са се променили – актьорите не могат да бъдат номинирани за повече от едно представяне в една и съща категория.

Какво още се е променило от 1929 г. до сега?

На церемонията тогава присъстват 270 гости, а билетите за бляскавата церемония стрували само $5. Категориите, в които филмите били оценявани, били 13. Хотел Hollywood Roosevelt и до днес изглежда по същия начин, както и тогава. Ако искате да останете една вечер там, стаята ще ми струва 370 долара. А цялата бляскава церемония трае едва 15 минути.

През последните три години наградите "Оскар“ нямат водещ, ала през 1929 г. публиката е била забавлява от звездата от нямото кино Дъглас Феърбанкс, който е добре познат с ролите си в "Робинхуд“ и "Крадецът от Багдад“. Той е и един от първите основатели на Американската филмова академия през 1927 година, но така и не получава "Оскар“ за своя принос към киното.

Докато връчва наградите режисьорът Франк Борзаге трябва да даде и една на себе си. Той печели отличието за най-добър режисьор с романтичната драма 7th Heaven, която е и номинирана за най-добър филм на годината. 1929 година е първата и последна година, в която има категория за най-добър комедиен режисьор. Единственият човек, който е прибрал статуетката е роденият в Русия Люис Майлстон за филма Two Arabian Knights. На следващата година Академията обединява двете категории в една, такава, каквато я познаваме и днес.

И до днес най-оспорваната категория е тази за филм на годината. Тогава лентата, която отнася престижната награда у дома е Wings на Уилям Уелман. Както и предните два филма тя била ням разказ за войната. Wings бил отличен заради невероятния си технически реализъм, който отваря вратата за бъдещите авиационни филми.

Първата награда за цялостен принос получава Чарли Чаплин за работата си по "Кръгът“. Първоначално Чаплин е номиниран за най-добър актьор, сценарист и комедиен режисьор, но е премахнат и от трите категории. Твърди се, че това се дължи на слабата му популярност в Холивуд по онова време.

Още една първа и последна награда получава Джоузеф Фарнхам, също един от създателите на Академията. Той прибира приза за най-добро писане на заглавия. Това е текстът, който се появява между сцените в немите филми.

Джанет Гейнър става най-добра актриса заради филмите 7th Heaven, Street Angel и Sunrise, а през 1937 година участва в "Роди се звезда“, чийто римейк видяхме през 2018 година, а в главната роля бе Лейди Гага. Гейнър остава единствената актриса в историята на наградите, която печели приза за няколко ленти.

Емил Янингс пък остава единственият германец, печелил приза за най-добър актьор в главна роля. Чарлз Рошър пъс е първият отличен оператор за операторско майсторство. През 1929 година, той се бил смятан за иноватор в своята област.

За 91 години всичко в наградите "Оскар“ се е увеличило – от броя на гостите до продължителността на шоуто. Днес, на бляскавата церемония присъстват 3400 души, а шоуто продължава около три часа и половина. И докато първата церемония е била само за представителите на гилдията, то днес наградите "Оскар“ се излъчват по телевизиите в 225 страни по целия свят.