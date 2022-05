Севернокорейски хакери тайно работят за IT фирми по света

Американски служители предупредиха бизнеса да наема внимателно IT персонал от Северна Корея, заявявайки, че измамниците на свободна практика се възползват от възможностите за отдалечена работа, за да скрият истинската си самоличност и да печелят пари за Пхенян.

В документ, издаден от държавните и финансовите служби и ФБР, се казва, че усилията са предназначени за заобикаляне на санкциите на САЩ и ООН и за привличане на пари за програмите за ядрени оръжия и балистични ракети на Северна Корея. Длъжностните лица твърдят, че за компаниите, които са наели и плащат на такива работници, може да има правни последици за нарушения на санкциите.

"Има хиляди IT работници от КНДР, както изпратени в чужбина, така и разположени в КНДР, генериращи приходи, които се превеждат обратно на правителството на Северна Корея. Тези IT работници се възползват от съществуващите изисквания за специфични IT умения, като разработка на софтуер и мобилни приложения, за да получат трудови договори на свободна практика от клиенти по целия свят, включително в Северна Америка, Европа и Източна Азия", гласи предупреждението.

Севернокорейските работници се преструват, че са от Южна Корея, Япония или други азиатски страни, се казва в документа. Той излага поредица от червени флагове, за които работодателите трябва да следят, включително отказ за участие във видео разговори и искания за получаване на плащания във виртуална валута.

Американски служители казват, че севернокорейците са базирани предимно в Китай и Русия, като по-малък брой действат от Африка и Югоизточна Азия. Голяма част от спечелените от тях пари отиват при управляващата върхушка в Северна Корея.

В предупреждението се казва, че докато голяма част от тайното търсене на работа е да печелят чуждестранна валута или да имат достъп до борси за виртуална валута, някои от работниците са помогнали на подкрепяните от правителството хакерски операции на Пхенян.



Работниците също така "могат да откраднат информацията за клиентските сметки на американски или международни банки, за да проверят самоличността си с платформи на свободна практика, доставчици на плащания и компании, наемащи работници по договор."

Наемането на севернокорейци "постави много рискове, вариращи от кражба на интелектуална собственост, данни и средства до репутационни вреди и правни последици, включително санкции както от страна на САЩ, така и от органите на ООН“, се казва в доклада.