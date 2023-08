Жена се покатери на фонтана Ди Треви, за да... си напълни вода

Жена беше заснета да се катери във фонтана Ди Треви в Рим, за да напълни бутилката си с вода.

Клипът, заснет на 18 юли от жена на име Лекс Джоунс и получен от информационната агенция Storyful, показва как жената минава през редица камъни, за да стигне до центъра на емблематичната атракция.

След това тя започва да пълни бутилката си от чучур във фонтана, преди пазач да изсвири предупредително и да стигне до нея. Той говори с туристката, а след това я отвежда.

A woman stunned onlookers as she walked across the Trevi Fountain and used one of Rome’s most iconic tourist attractions to fill up her water bottle. pic.twitter.com/3rWlx03AvA