Истинско чудо: Как се спасиха всички пътници от горящия самолет в Япония?

Първо дойде шокът. Airbus A350, превозващ 379 души, се сблъска с втори самолет при кацане в Токио. След това дойдоха пожарът и дима. Самолетът се носеше по пистата в пламъци.

Тогава се задейства инстинктът за оцеляване. Хората се опитваха да избягат от кабината, пълна с изпарения, знаейки, че животите зависят от следващите няколко секунди.

Това, че всички от полет 516 на Japan Airlines са избягали, е изключително. Експертите казват, че безупречната евакуация и новите технологии са изиграли голяма роля за оцеляването им.

Тези на борда на втория самолет, на бреговата охрана, който трябваше да достави помощ на жертвите на земетресението, нямаха толкова късмет. Петима са загинали, а пилотът е тежко ранен.

Разследващите обединяват какво се е случило в 17:47 местно време (08:47 GMT) на летище Ханеда и защо два самолета може да са били на пистата по едно и също време.

Засега видеоклиповете и изявленията на пътниците рисуват картина на няколко минути пълен ужас, след което неверие в това, което са преживели.

Шведът Антон Дейбе, 17-годишен пътник, описа хаоса след удара, когато Airbus A350 спря на пистата.

"Цялата кабина се изпълни с дим за минути", казва той пред шведския вестник Aftonbladet. "Димът в кабината пареше адски. Беше ад. Хвърлихме се на пода. След това се отвориха аварийните врати и ние се хвърлихме върху тях. Нямахме представа къде отиваме, така че просто изтичахме, беше хаос."

Той, родителите му и сестра му успяват да се измъкнат невредими от останките.

Сатоши Ямаке, 59-годишен пътник, каза, че е почувствал, че самолетът се е "наклонил настрани и е усетил голям удар" при първоначалния сблъсък.

Друг неназован пътник описа "удар, сякаш самолетът се сблъсква с нещо при кацането. Видях искра извън прозореца и кабината беше пълна с дим".

Трети съобщи пред Kyodo News, че е почувствал "бумтене, сякаш сме се ударили в нещо и рязко нагоре в момента, в който се приземихме".

Откъси от тези моменти бяха уловени на телефони.

Някои пътници заснеха червеното сияние от все още искрящ двигател, докато самолетът спира. Друг заснема кадри вътре, миазма от дим бързо закрива обектива на камерата, докато пътниците крещят, а кабинният екипаж се опитва да насочи следващите си ходове.

Пътничка каза, че на борда е било тъмно, тъй като огънят се е засилил след кацането.

"Вътре в самолета ставаше горещо и си мислех, честно казано, че няма да оцелея", каза тя пред японската телевизия NHK.

Според друг пътник планът за бягство е бил по-труден, тъй като са били използвани само един комплект врати. "В съобщение се казваше, че вратите отзад и в средата не могат да бъдат отворени. Така че всички слязоха отпред", каза той.

Изображения и видеозаписи показват момента, в който хората започват да скачат по надуваемите пързалки на самолета - някои се преобръщат в усилията си да се измъкнат от вече горящата кабина и бягат към по-голяма безопасност.

Изглежда никой не държи обемистия си ръчен багаж - основен фактор за това колко бързо може да бъде освободена кабината.

Алекс Мачерас, авиационен анализатор, каза пред BBC, че екипажът "е успял да започне евакуация по учебник" в решаващите първи минути след удара.

Пожарът беше "изолиран в една зона" на Airbus A350 за първите 90 секунди, което им позволи кратък прозорец, за да изведат всички.

Той каза, че екипажът ясно е могъл да разбере кои врати са далеч от пламъците, поради което снимките показват, че не всички изходи са били отворени, за да могат хората да избягат.

Той добави, че пътниците могат да забавят нещата в паника - например като се опитат да грабнат чантите си от шкафчетата.

Airbus A350 е един от първите търговски самолети, направени от композитни материали от въглеродни влакна - които изглежда са издържали добре на първоначалния сблъсък и последвалия пожар.

Видеозаписи показват как пожарникарите се борят да овладеят огъня, докато фюзелажът на самолета започва да се чупи на две.

Г-н Ямаке казва, че въпреки целия хаос са отнели около пет минути, докато всички излязат. "Видях, че огънят се е разраснал за около 10-15 минути", добави той.

28-годишният Цубаса Савада каза, че може "само да каже, че беше чудо, можехме да умрем".

