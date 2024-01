"Опенхаймер" е с 13 номинации за "Оскар", "Клети създания" с 11

"Опенхаймер" е на път да покори "Оскар"-ови рекорди, след като спечели 13 номинации за 96-ите Академични награди. Само три филма в близо вековната им история са печелили повече - 14: "Всичко за Ева" (1950), "Титаник" (1997) и "Ла ла ленд" (2016). От тях първият и последният спечелиха "само" по шест "Оскара". "Титаник" остава ненадминат с 11 статуетки, като същото постижение са имали и "Бен Хур" през 1959 г. и "Властелинът на пръстените: Завръщането на краля".

Епосът на Кристофър Нолан за "бащата на атомната бомба" се размина с шанса да счупи рекорда, защото бе скандално пренебрегнат в категорията за визуални ефекти (претендентите в нея бяха обявени месец преди номинациите), както и защото няма главна женска роля. Все пак "Опенхаймер" е номиниран за най-добър филм на годината, режисура на Кристофър Нолан, адаптиран сценарий, главна мъжка роля на Килиън Мърфи, поддържаща мъжка и женска роля - съответно на Робърт Дауни младши и Емили Блънт, операторска работа, музика (Лудвиг Гьорансон), звук, монтаж, сценография, грим и прически, костюми, пише "Сега".

Така всепризнатият от критиката и публиката филм, спечелил близо 1 милиард долара от разпространението си по света, може да се превърне в първия грандиозен победител на "Оскарите" от 20 години насам. За последен път призът за най-добър филм (заедно с още много други статуетки) е присъждан на зрителски любимец в далечната 2003 г. - "Властелинът на пръстените". Оттогава изборите са или компромисни, или насочени към по-малки независими продукции.

Втори по успех в номинациите е "Клети създания" - опус магнум на гърка Йоргос Лантимос, който е премиерен в българските и европейските киносалони. Той е с 11 номинации, като блести в категориите за най-добър филм, режисура, адаптиран сценарий, главна женска роля на Ема Стоун, поддържаща мъжка роля на Марк Ръфало, музика, костюми, грим и прически, декори.

С десет номинации е "Убийците на цветната луна" - вероятната лебедова песен на ветерана Мартин Скорсезе. Той също е сред претендентите за най-добър филм, режисура, главна женска роля на Лили Гладстоун (тя е смятана за фаворит в категорията), поддържаща мъжка на Робърт де Ниро, операторска работа, музика, декори, монтаж.

С достойните 8 номинации в седем категории, "Барби" все пак изглежда като големият губещ на 96-ите "Оскари". Филмът е касовият шампион и един от най-обсъжданите артефакти на 2023 г. Грета Гъруиг не е номинирана за най-добър режисьор, нито Марго Роби за най-добра актриса, а филмът в последния момент бе преместен от категорията за оригинален сценарий в тази за адаптиран, където е в много по-жестока конкуренция.

"Барби" все пак е сред деветте претенденти за най-добър филм, Райън Гослинг и Америка Ферера са с номинации за поддържащи роли, а почти сигурна е победата му в категорията за песен. Там той има две от пет номинации, с песните I'm Just Ken в изпълнение на Гослинг и What Was I Made For на Били Айлиш, вече спечилила "Златен глобус".

"Маестро" на Брадли Купър също се състезава в седем категории, като самият той успя да се добере до финалната петорка за най-добра мъжка роля с превъплъщението си в Ленард Бърнстейн, но не и до тази за режисура. Биографичната драма е номинирана и за най-добър филм, главна женска роля на Кери Мълиган, оригинален сценарий, операторска работа, грим и прически и звук.

Два европейски филма са намерили място в битката за най-престижните "Оскари", въпреки че в никой от тях не се говори на английски. Френският носител на "Златна палма" от Кан "Анатомия на едно падане" и британският "Зона на интерес" (в който езиците са немски и идиш) са сред номинантите за най-добър филм на годината, както и за режисура - съответно на Жустин Трие и Джонатан Глейзър. "Анатомия...", който предстои по българските екрани през февруари, има номинации също за главна женска роля на Сандра Хюлер, оригинален сценарий и монтаж.

"Зона на интерес" пък се състезава за адаптиран сценарий, звук и най-добър международен филм. В последната категория той представлява Великобритания, конкурирайки се с предимно европейски филми: "Аз, капитан" от Италия, "Общество на снега" от Испания, "Учителската стая" от Германия" и японският "Перфектни дни", който обаче е дело на германския майстор Вим Вендерс. При анимациите очакваме японски триумф - за "Момчето и чаплата" на Хаяо Миядзаки, като единственият му по-сериозен конкурент е "Спайдър-мен: В Спайди-вселената".

"Наполеон", който получи съкрушителни критики и слаб касов сбор, се е добрал все пак до три номинацийки - за костюми, декори и визуални ефекти. Толкова, но в далеч по-престижни категории,

Филмите претенденти за най-престижните награди в киното, които ще се връчат на 10 март, бяха обявени на живо в ефир от актьорите Зази Бийтс и Джак Куейд.