6 стъпки за повече щастие

Ако сте малко черногледи и имате навика да пропускате позитивните неща и да отдавате внимание само на негативните, то може би имате нужда от малко промяна. Неслучайно почти всяка духовна практика ни учи, че щастието на всеки е в собствените му ръце.

Има някои лесни стъпки, с които да започнете промяната още сега. Кои са те?

Забравете за минали обиди

„Ние сме крехки, което означава, че винаги е възможно да се нараним един друг. И ние сме грешни, което означава, че сме склонни да се разочароваме един друг по хиляди различни начини“, това споделя Райън Маканали-Линц, съавтор на книгата Life Worth Living: A Guide to What Matters Most, и асоцииран директор на Йейлския център за вяра и култура в Ню Хейвън, Кънектикът. „Когато комбинираме тези два факта това означава, че прошката е съществена част от добрите взаимоотношения, от изцелението и щастието.“ (Това е вярно и когато става въпрос за прошка към себе си, добавя той.)

Но да простиш грешка може да бъде по-лесно да се каже, отколкото да се направи, особено когато болката съществува от доста време. Добрата новина е, че прошката не е просто нещо, което се случва магически; това е умение, върху което можете да работите. Поставете си за цел да научите как да прощавате: четете книги, слушайте подкасти, говорете с терапевт или любим човек, изследвайте философията и религията или медитирайте върху прошката.

Предизвикайте себе си

Намерете време и започнете да се занимавате с дейност, която ви предизвиква. Тя трябва да е забавна и интересна и да не е свързана непременно с утвърждаване или награда. Можете да опитате предизвикателна йога поза, да посетите нова групова тренировка или да се научите да плетете. Това ще предизвика у вас нови емоции и ще ви накара да повишите самочувствието си.

