Обречени ли са "Портите на ада" в Туркменистан?

Рядко промишлена авария се превръща в голяма туристическа атракция.

Но когато съветски проучвателен екип прави сондаж за природен газ в Туркменистан преди повече от 50 години, те предизвикаха верижна реакция, която създаде газовия кратер Дарваза – гигантска огнена дупка, която в крайна сметка се превърна в най-търсената гледка в страната .

Наричан още "Портите на ада" и "Сиянието на Каракум", феноменът е причинен от пламъци, захранвани с метан, излизащи от десетки отвори по дъното и стените на кратера. Стоейки около ръба, можете да почувствате силна топлина, излъчвана от дупката. Особено драматично е през нощта, когато огнените езици пламтят под звездното небе.

Заобиколен от дюни и скалисти издатини в отдалечена част на пустинята Каракум, кратерът е основната спирка на почти всяка обиколка на централноазиатската нация.

Когато туристите за първи път започнаха да се стичат в Дарваза, нямаше услуги за посетители или удобства и трябваше да носите всичко необходимо за нощувка. Днес има три постоянни лагера с нощувки в юрти или палатки, както и храна и моторизиран транспорт до ръба на кратера за тези, които не искат да ходят.

Кратерът е приблизително 70 метра широк и 30 метра дълбок, с вертикални стени, които се спускат рязко в скалисто поле от отломки, разпръснати по дъното. През 2018 г. беше добавена предпазна ограда, за да не позволява на посетителите да се приближават твърде близо до пламтящия понор.

"Това е срутена газова пещера, която звучи толкова интересно, колкото стара газова фурна", казва авторът Гед Гилмор, който пише за кратера в "Stans By Me: A Whirlwind Tour Through Central Asia". "Но в това има нещо зловещо и всъщност го намерих за доста страховито."

Въпреки това, кратерът може да не съществува още дълго, поне не в огнената си форма

На няколко пъти правителството на Туркменистан спомена възможността по някакъв начин да запечата кратера. Междувременно тези, които посещават Дарваза от години, казват, че пламъците са много по-малки, отколкото са били преди.

"Бих казал, че гори само на около 40% от нивото, на което за първи път станах свидетел там през 2009 г.", казва Дилън Лупин, чиято базирана в Обединеното кралство компания Lupin Travel беше сред пионерите в довеждането на туристи в Туркменистан. "Тогава в много по-голяма част от кратера имаше пламъци. Сега има по-малко и не са толкова високи, колкото бяха."

Стоейки на ръба на кратера, местен водач, който пожела да остане анонимен, тъй като не е упълномощен да говори с медиите, потвърждава, че пламъците са все по-ниски през последните седем години и около 40-те му посещения в Дарваза.

"Преди имаше повече пламъци, отколкото сега, вероятно защото газовият джоб се износва", казва той пред CNN.

Но това не намалява привлекателността на хибридно създадено от човека/природно чудо, което е особено удивително, когато нахлуе пясъчна буря и скрие всичко освен мъждукащ огън, достигащ от тъмната яма отдолу.

Мистериозен произход

Никой не е съвсем сигурен кога се е отворил газовият кратер, очевидно защото докладите от съветската епоха липсват, не са пълни или все още са секретни.

"Има много спорове, много разногласия относно това как е започнало“, казва Джордж Курунис, канадски авантюрист и телевизионен водещ, който е единственият известен човек, изследвал газовия кратер отвътре. "Дори не знам на какво да вярвам. Има толкова много истории и митология с това място. Това е лудост."

Според Курунис най-разпространената теория е, че кратерът се е образувал през 1971 г. и е бил запален малко след това.

"Но докато бях в Туркменистан, двама геолози от старата школа от правителството дойдоха с нас при кратера и това, което ми казаха, беше, че кратерът всъщност се е образувал в някакъв момент през 60-те години на миналия век и не е бил запален до 1980 г.", обяснява той.

Друга мистерия е как газът се е запалил за първи път.

"Някои казват, че е била ръчна граната", добавя Курунис. "Някои казват, че руснаците просто са хвърлили клечка кибрит. Чувал съм история, че пиян фермер се е забил с трактора си там по някое време."

Местният гид излага друга теория: "В онези дни имаше близко село и чух, че са запалили кратера, защото не искаха миризмата да съсипва живота или отровният газ да стане вреден за здравето им. Мислеха, че ще изгори след няколко седмици."

В допълнение към простото преживяване на тръпката от гмуркането в пламтящ кратер, Курунис беше на научна мисия, финансирана от National Geographic, за да открие всякакви форми на живот, които биха могли да оцелеят в тази среда, особено тези, които биха могли да дадат улики за това какво можем да открием при подобни условия на други планети.

По време на 17-минутно спускане през 2013 г. – в алуминизиран костюм с кевларен колан и въжета Technora от типа, използван в мисиите на НАСА до Марс – той събра почвени проби за проекта Extreme Microbiome. По-късен анализ разкрива прости организми, като бактерии и термофили, които по някакъв начин могат да оцелеят при екстремните температури вътре в кратера.

Газовият кратер се намира на четири часа път с кола северно от столицата Ашхабад. Задвижването на четирите колела е силно препоръчително за пътуване по грубата двулентова магистрала и песъчливи пустинни пътища, които водят до Дарваза.

Скитащите камили са честа гледка по пътя.

Освен смесените магазини в Бокурдак и Ербент, отдалечени пустинни села покрай магистралата, няма къде да се запасите с провизии, след като напуснете Ашхабад.

Darwaza Camp е най-луксозният от трите опции за нощувка. Разположен на около пет минути пеша от ръба на кратера, лагерът разполага с юрти с легла и столове, сенчеста зона за хранене и тоалетни в стил пристройка.

От другата страна на кратера Garagum Camp предлага юрти с подови настилки, подобни на футони, разпръснати върху традиционни туркменски килими, захранвани със слънчева енергия вътрешни светлини и вечерни барбекю ястия, сервирани на външни маси.

Garagum се намира на около 10 минути пеша от ръба на кратера и дори по-близо до малка скалиста планина, където посетителите могат да грабнат гледка от птичи поглед към Портите на ада.

"Пристигането в Дарваза през нощта определено е най-доброто", казва Гилмор. "Това е невероятното нещо, което за първи път виждате от разстояние след часове на шофиране през пустинята. Няма друго осветление никъде близо до него и се чувствате сякаш наистина сте пред портите на ада."

Наблизо има два други случайни кратера – образувани приблизително по същото време и от подобно сондиране, което се е объркало – които са точно толкова големи, колкото Дарваза, но не толкова впечатляващи.

Близо до кръстовището на асфалтовата магистрала и пясъчния път към Дарваза има газов кратер с много по-малки пламъци. По-на юг по протежение на магистралата в посока Ашхабад има пълен с вода кратер с газови мехурчета, но без пламъци.

Ще изчезне ли газовият кратер?

Години наред се говори, че правителството на Туркменистан ще превърне Дарваза в обект за производство на природен газ, като потуши пламъците.

През 2022 г. държавният вестник Neytralny Turkmenistan съобщи, че президентът е поискал от своя кабинет да се консултира с учени, за да намерят начин да потушат пламъците и да затворят мястото за туризъм.

Сред посочените причини за затварянето на кратера са загубата на ценен природен ресурс, екологични щети и опасения за здравето.

Оттогава се водят много дискусии относно прогнозираната гибел на кратера, но няма нищо конкретно, което да докаже, че правителството скоро ще потуши пламъците.

Някои казват, че правителството вече е пробило близък проучвателен кладенец, който е изсмукал значително количество газ, който е изтичал през кратера и е причинил значително спадане на нивото на пламъците.

"Това са само слухове", казва местният гид, който добавя "все още няма нищо официално за прекратяването". И се чуди как може да стане.

"Те могат да го напълнят с цимент или пяна, но газът просто ще избяга другаде. Не знаем как ще се случи и дали ще се случи."

CNN Travel се свърза с правителствени служители за коментар относно бъдещето на кратера.

Лупин, който посети мястото отново по-рано тази година, се съгласява, че Дарваза може да е обречен.

"Местните жители вярват, че това ще бъде подновен опит най-накрая да се потушат пламъците", казва Лупин. "Има голяма загриженост сред местните, тъй като те вярват, че ако кратерът бъде потушен, тогава туризмът в Туркменистан ще понесе огромен удар и много от тях ще останат без работа."

Засега газовият кратер Дарваза продължава да учудва посетителите, които правят дългия и труден преход през пустинята Каракум, за да видят случайното природно чудо на Туркменистан.

