Елза и Анна с нови приключения в "Замръзналото кралство" 2

Дисни пуснаха първият официален трейлър към "Замръзналото кралство" 2, който се очаква да излезе на 22 ноември на 2D, 3D и IMAX 3D.

Първата част се появи през месец ноември 2013 г. Шест години по-късно историята на Елза и Анна продължава., но и да се впуснем в ново, зашеметяващо приключение със Замръзналото кралство 2.

Първият трейлър показва всички любими герои, изправени пред нови по-драматични предизвикателства, които заплашват не само тяхната съдба, но и тази на обичаното им кралство.

След феноменалния успех на първата част, която постави рекорд за най-касова премиера на Дисни към онзи момент у нас, приходите от над 1,27 млрд. долара в световен мащаб и спечелените две награди "Оскар" – за най-добър анимационен филм и най-добра оригинална песен (Let It Go), Замръзналото кралство 2 се очертава поне точно толкова брилянтен и поне двойно по-зрелищен.

Дали лятото, което Елза върна в Арендел, ще остане, какво трябва да преживеят двете сестри, за да възцари единствено красота и дали "ледената дарба" ще помогне и този път?