Киномания за меломаните с три музикални филма

Три филма за знакови мизиканти ще видят меломаните на 33-тото издание на Киномания. Оперната звезда Лучано Павароти, американската дива Арета Франклин и легендарната актриса и певица Джуди Гарланд са обект на филмова интерпретация в рубриката "А душата им пее".

На 16 ноември от 16.00 ч. в кино "Люмиер Лидл" почитателите на седмото изкуство ще се насладят на документалната продукция на режисьора Рон Хауърд "Павароти" с участието на цяла плеяда от музикални звезди, сред които Пласидо Доминго, Зубин Мета, Боно, Хосе Карерас, Анджела Георгиу и др.

След като направи филм за "Бийтълс", режисьорът Рон Хауърд отново изследва музикална икона и митовете около нея. Снимки от лични архиви, видео и концертни записи ни водят на затрогващо пътуване из изключителната кариера на Павароти. Дал шанс на операта да живее и извън сцената, Павароти вдъхва трогателна дълбочина на всяка нота, която изпява. Син на пекар от северния италиански град Модена, кариерата на "тенора на века" Лучано Павароти се развива бавно и стабилно. Не на последно място и заради неговата очарователна и витална личност, както и заради неутолимата му жажда за живот, певецът се превръща във вероятно най-великата поп звезда на класическата музика.

В същия ден- 16 ноември, но от 20.00 в кино "Люмиер Лидл" почитателите на завладяващата актриса Рене Зелеуегър могат да я видят в ролята на мега здездата Джуди Гарланд във филма на режисьора Рупърт Гулд по пиесата на Питър Куилтър "Краят на дъгата".

Филмът е затрогваща екранизация на последната година от живота на Гарланд. В началото на историята Гарланд е на средна възраст, бездомна, разорена, въвлечена в битка за попечителство и почти отхвърлена от Холивуд. В опит да постигне някакъв контрол върху кариерата си, тя приема щат в лондонски театър. Отказва да репетира и съсипана от тревоги, безсъние и алкохолизъм, едва се добира до сцената за премиерата. Но веднъж излязла в светлината на прожекторите пред нетърпеливата публика, с микрофон в ръка и страхотен оркестър в готовност, тя внезапно се усеща у дома си. Магията се получава, а „Джуди” проследява именно тези бурни месеци в Англия, сценичните триумфи и катастрофи, вихрения брак с опортюнистичния Мики Дийнс и милото приятелство с гей двойка нейни обожатели.

Въпреки ужасното си поведение, Джуди, обладана от страхове, че талантът й ще я напусне всеки момент, е почитана с невероятна симпатия, а Зелуегър улавя болката и неустоимата харизма на звездата с неподражаем усет.

„Арета Франклин: Amazing Grace” е третият филм от рубриката "А душата им пее", който публиката може да види на 19 ноември от 18.30 ч. Това е забележителен концертен филм, непоказван повече от 40 години по технически и юридически причини. През януари 1972 г. Арета Франклин записва легендарния си албум "Amazing Grace" заедно с Църковния хор на Южна Калифорния и пастор Джеймс Кливланд в мисионерската баптистка църква "Ню Темпъл" в Лос Анжелис. На върха на славата си тя взима решение да се върне откъдето е започнала – към света на госпъл музиката. Записан за два дни на живо, този албум става най-успешния госпъл запис на всички времена. В него Франклин пее "How I Got Over", "Precious Memories" и особено 11-минутна версия на "Amazing Grace".