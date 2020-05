Киномания с класики: "Волният ездач", "Бъч Касиди и Сънданс Кид"

Киномания представя едни от най-запомнящите се класики – "Волният ездач" и "Бъч Касиди и Сънданс Кид" в рубриката "50 години от премиерата". Прожекциите на филмите ще бъдат в кино „Люмиер Лидл“ съответно на 16 ноември от 20.30 часа и 29 ноември от 18.30 часа.

Сред звездния актьорски състав са забележителните Пол Нюман, Робърт Редфорд и Джак Никълсън, които ще предложат истинско забавление за зрителите.

Дебютният емблематичен филм на режисьора и актьор Денис Хопър – „Волният ездач“, представя хипи културата и бунтарските движения през 60-те и 70-те години на XXв. Именно с него Хопър поставя начало на изцяло нова епоха в американското кино.

"Волният ездач" акцентира върху свободата и неспособността да бъде постигната в страна, в която хората се страхуват да са свободни. Превръщайки се в един от култовите филми на 60-те години, лентата събира на едно място знакови актьори, сред които Питър Фонда, Денис Хопър, Джак Никълсън и др. Филмът успява да пресъздаде възгледите за живота на цяло едно поколение – "по пътя" за младостта, наркотиците и мечтата за революция, със саундтрак, не по-малко успешен от самия филм.

“Born to Be Wild” – химнът на свободата, изпят от "Степънулф”, е паметно въвеждане в духа на филма, а кавърът на Роджър Макгуин на “It’s Alright Ma (I’m Only Bleeding)” на Боб Дилън отвежда към отрезвяващия и меланхоличен финал.

Какъв е животът от другата страна на закона? На този въпрос ще отговорят прочутите бандити Бъч Касиди и Сънданс Кид. Играейки ролите си с по момчешки неустоимо очарование, главните актьори, в чиито роли ще влязат Пол Нюман и Робърт Редфорд, са най-голямото съкровище на филма.

Двамата и за момент не се виждат като престъпници, макар че останалите ги считат за заплаха за обществото. Винаги в търсене на забавлението, те се впускат безстрашно в опасни каскади, надигравайки се при всяка възможност. Носейки повече забавление, отколкото страх, ироничните герои в "Бъч Касиди и Сънданс Кид" печелят на своя страна почти всеки, когото срещнат, най-вече филмовите зрители.