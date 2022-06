"Откъснати" спечели голямата награда на In The Palace

Снимка: In The Palace

19-то издание на Международния фестивал за късометражно кино In The Palace приключи. В Двореца на културата – Перник се прожектираха над 270 филма, от които 161 в състезателната програма. Между 31 май и 7 юни за фестивала пристигнаха филмови професионалисти от цял свят.

13-членно жури оценява състезаващите се филми и проекти. Директори на 6 европейски фестивала за късометражно кино гледаха официалната селекция и се срещнаха с представителите на филмите.

В Оскар®-квалифициращия конкурс "Сребърна принцеса" победители са:

Най-добър български филм – "Откъснати" на режисьора Стефани Дойчинова, продуциран от Веселка Кирякова, който получава и голямата награда в размер на 10 000 лв. от фондация "Лъчезар Цоцорков";

Най-добър игрален филм – "Моите очи" на италианския режисьор Томазо Акуароне;

Най-добра анимация – "Цикличност" на Пабло Пойедри от Испания.

В останалите категории победители са:

Най-добър експериментален филм – "Стенно пиано" на режисьорите Асма Ганем, Кристофър Марианети, Алексия Уебстър;

Най-добър документален филм – "Света Курва" с режисьор Фред Маскарас;

Най-добър студентски документален филм – "Другата половина" на реж. Лина Калчева;

"Най-добър студентски игрален филм – "Целият живот" с режисьор Марлен Риос-Фариат;

Фондация „Лъчезар Цоцорков“ връчва и награда от 10 000 лв. на българския проект "Горчиво" на режисьора Димитър Велков, избран за победител в питчинг сесията на фестивала. Проектът получава и 10 000 лв. за снимачно оборудване, предоставени от Four Elements Production & Services, както и 5000 лв. за PR услуги от 8 PM Studio.

Освен прожекции на конкурсните категории, фестивалът In The Palace

In The Palace показа на публиката номинирани и наградени късометражни филми на Френската академия за кино Сезар Европейската филмова академия, Италианския късометражен център, Нов Български университет и редица европейски фестивали.

Тазгодишната фестивална програма на I In The Palace включи и редица паралелни събития - питчинг модул в два кръга, ежедневни сесии за въпроси и отговори, дискусии с индустрията, международна интердисциплинарна конференция на тема “Късометражният филм: теми, тенденции, възприятия”, уъркшоп за заснемане на 8-милиметрова лента.