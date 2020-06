Директорът на МИ-6 е убеден, че коронавирусът е създаден от човек

Сър Ричърд Диърлов, бившият директор на МИ-6, твърди, че епидемията от COVID-19 може да е започнала "след инцидент", който е довел до излизането на вируса от лаборатория в Китай. Той се позовава на "важно" ново проучване, проведено от британските и норвежките учени, което "може да преобърне дебата за произхода на коронавируса".

Именно според това проучване ключови елементи са били "вмъкнати в генетичния код на вируса", което показва, че той не се е развил естествено, а е бил модифициран от човека. Това е твърдение, което се противопоставя на много други изследвания, които са категорични, че вирусът е мутирал в природата, за да успее да зарази човек.

Изследването е отхвърлено от няколко медицински журнала и е преработено веднъж, преди да бъде публикувано в Quarterly Review of Biophysics Discovery, пише от The Telegraph. Един от съавторите на изследването, Джон Фредрик Мокснес, главен научен съветник на норвежките военни, настоява името му да бъде махнато от крайния вариант.

От началото на епидемията, много пъти се е появявало твърдението, че вирусът е "пуснат" или е "избягал" от лаборатория в Китай. Самият Доналд Тръмп вярва в тази теория. Но научният свят не е съгласен, нито пък повечето правителства по света. Великобритания например твърдо заяви, че няма "никакви доказателства" вирусът да е създаден от човешка ръка и да е тръгнал от лабораторията в Ухан.

Но през The Telegraph сър Ричърд Диърлов твърди, че подобен сценарий не е изключен. Той обаче напълно отхвърля конспиративните теории, че е имало умисъл зад плъзването на COVID-19.

"Вижте, това е рискована работа, ако направиш грешка. Погледнете историите по медиите и правителството, което се опитва да отклони всеки опит да се открие произхода на вируса. А и начинът, по който хората са арестувани и заглушавани...", казва сър Диърлов. По думите му това повдига въпросът, ако Китай бъде обвинен за началото на пандемията, ще плаща ли репарации?

"Това ще накара много държави да преосмислят дипломатическите си връзки с Китай и как ще се държат спрямо властта в страната", допълва той.

Въпреки тези твърдения обаче, почти няма изследване, което да доказва, че COVID-19 е вирус, създаден от човека.