Преувеличена ли е пандемията и какво се случва в ума на скептиците?

Когато пандемията удари света през март 2020 г., Ана, млада жена от Брадфорд, очаква да бъде оперирана от ендометриоза. Операцията е отменена, оставяйки я на мъчителните болки. Освен това тя е принудена и да затвори бизнеса си - малко студио за татуировки, което била отворила две години по-рано, на 24-годишна възраст.

Вече не можела да плаща за седмичните консултации, които й помагали да се справи с неспокойното си детство. Нейният партньор загубил работата си. Ана била убедена, че ако хване COVID, ще умре.

"Бях в ужасен балон, непрекъснато пусках новините, плачех, тревожех се, паникьосвах се", споделя тя пред The Guardian. В продължение на седмици тя с нетърпение чака новини за подкрепа за затворените фирми. Паричната субсидия, когато най-накрая дошла, се оказала недостатъчна. Другите бизнес разходи - застраховки, сметки - отивали по кредитната й карта. Тя обмисляла самоубийство.

Чувствайки се изоставена от правителството и разочарована от ежедневните брифинги за пресата, Ана и нейният партньор проучват вируса онлайн.

Във Facebook, Instagram и YouTube те се натъкват на теории за произхода на коронавируса, за които масовите медии не говорят - че е проектиран в лаборатория в Китай, да речем, или че е бил изкуствено свързан с ХИВ. Някои от тях изглеждали неправдоподобни за Ана, но достатъчни, за да я убедят, че медиите не разказват цялата истина. "Много хора казваха, че дори и да умреш от инфаркт, те ще го определят като смърт от COVID", казва тя. "Разглеждах това и колко хора, които са починали, са имали предишни здравословни заболявания. Трябваше да се почувствам по-добре, за да не се страхувам толкова."

Тя прочела един на пръв поглед научен материал, който твърди, че PCR тестовете водят до огромен брой фалшиви положителни резултати. Чете и че СЗО е казала, че Великобритания тества с твърде висока чувствителност. Прочела и за цената на блокировките и по-свободния подход на Швеция, за смъртността, която бе 1% и изобщо не й звучало толкова страшно, колкото властите представяли. Погледнато по друг начин, 99% са оцелели.

В края на първия локдаун Ана вече не се страхувала, била ядосана. "Бях затворена в къщата си в продължение на четири месеца, в абсолютна агония, без подкрепа за психичното ми здраве, без финансова подкрепа", казва тя.

Ана не била единствената, която отговорила на паниката по този начин. През първите няколко месеца от пандемията едно широко движение се появи онлайн - хората, отричащи съществуването на COVID. Онези, които вярват, че вирусът не съществува и пандемията е измислена.

От другата страна били скептиците или анти-локдаун активистите, които смятали, че цифрите са преувеличени или че правителството има скрит мотив за ограничаване на свободите. През изминалата година тези възгледи привлякоха все повече и повече привърженици. Понякога най-екстремните активисти предприемат директни действия: подпалвайки 5G антени, за които подозират, че разпространяват вируса, влизайки в отделенията за COVID, опитвайки се да отведат роднините си и посещавайки болници, за да заснемат празни коридори и да публикуват кадрите като "доказателство", че броят на болните и умиращите е недействителен. В навечерието на Нова година лекар в болницата "Сейнт Томас" в Лондон засне тълпа от протестиращи, събрали се навън, държащи плакати и скандирайки "COVID е измама".

"Много хора мислят, че те са единствените, които мислят така, а не са", казва британският бизнесмен Саймън Долан през януари. В началото на пандемията Долан, който е собственик на авиокомпания и мотоциклетен екип и живее в Монако, се опита да докаже чрез съда, че блокирането е незаконно. Делото се провали, но тъй като привлече вниманието на медиите, хората се свързаха с него, за да изразят подкрепата си - предимно собственици на малки бизнеси, казва той и други, пряко засегнати от строги правила на локдауна. "Има хиляди и хиляди, с течение на времето, които смятат, че тези неща са наистина преувеличени и има нещо малко скрито от това, което ни се представя."

Въпреки че това са мнения на малцинствата, социологическите проучвания показват, че броят им е значителен. Проучване на YouGov през октомври установи, че броят на хората във Великобритания, които смятат, че смъртността от COVID е преувеличена, е около 20%. "Цивилните са се сблъсквали с теории на конспирацията по начин, по който досега не се е случвало", казва Питър Найт, професор в Манчестър, изучаващ дезинформацията за COVID-19. Тъй като смъртността нараства през декември и януари, групите във Facebook, акаунтите в Instagram и каналите на Telegram, посветени на омаловажаването на пандемията, привлякоха хиляди последователи.

Ковидният скептицизъм не се ограничава само до една демографска група. Много акаунти във Facebook се управляват от крайградски майки, които публикуват мемове за деца, травмирани от маските. Други COVID скептици, особено някои редовни участници в уличните протести, са членове на крайнодесните и футболни хулигански групи. Някои са фенове на Дейвид Айк, конспираторът, който вярва, че коронавирусът се разпространява от 5G. Някои са просто като Ана, собственици на малък бизнес, които са претърпели големи лични травми през последната година. Всички споделят убеждението, че виждат нещо, за което мейнстриймът е сляп.

Тъй като разпространението на ваксината продължава да регистрира впечатляващи резултати и ограниченията се облекчават, експертите очакваха привлекателността на движението да отшуми. Но изглежда, че вместо това има подновена енергия. Подобно на апокалиптичните култове, които веднага казват, че просто са изтълкували неправилно пророчество, когато светът не свърши, има поне някои видове скептицизъм относно COVID, където възгледите остават непроменени, независимо какво се случва.

"Много от тези организации са тук, за да останат под една или друга форма", казва Дейвид Лорънс, който проследява дезинформацията за антиекстремистката организация "Надеждата не мрази". "Те може да се ребрандират, може да изместят фокуса, но много хора повече или по-малко са се отказали от нормалния си живот, за да направят това. Те наистина са го повярвали и няма да се откажат толкова лесно."

От стотиците акаунти във Facebook и Instagram, разпространяващи дезинформация за COVID, три организации се появиха по време на първия локдаун, за да доминират сцената: Stand Up X, която имаше 40 000 последователи във Facebook, преди да бъде премахнат през септември, и остава активен в Instagram и Telegram, Save Our Rights UK, която има 65 000 последователи във Facebook; и Stop New Normal, който изникна около Пиърс Корбин, брат на бившия лидер на лейбъристите, който често е лидер на митингите срещу локдауна във Великобритания.

От април 2020 г. нататък и трите групи започват да организират малки протести и на 16 май те привличат национално внимание, когато протестиращи се сблъскват с полицията в Хайд Парк в Лондон. Корбин беше арестуван заедно с още 18 души. "Това събитие получи голяма интерес, защото беше конфронтационно", обяснява Лорънс. "Митингите на други места се провалиха, но това беше първият правилно координиран опит да има протести в цялата страна."

Протестите продължиха и в началото на лятото, но се бореха да получат внимание. Повечето групи останаха фокусирани върху интернет активизма във Facebook или Instagram, разпространявайки иформация за предполагаемите опасности от ваксините и мемета, изобразяващи правителствените министри като култови лидери. Но те губят силата си да шокират и просто се стопяват в тъканта на ежедневието. В оживените групи във Facebook хората си разменят истории за трудностите по времето на локдаун и одобрително споделят скрийншотове с туитове от основните скептици на блокировките като Тоби Йънг и Алисън Пиърсън. Една особено популярна фигура е депутатът от Тори Чарлз Уокър, който гласува против вторият и третият локдаун и наскоро се появи на протест срещу продължаващите ограничения срещу COVID, в които се разхождаше из Лондон с халба мляко. "Чарлз Уокър, един от малкото добри", пише един почитател в Telegram.

Наред с това има и по-екстремно съдържание - хора, които публикуват как правителството използва ваксините за имплантиране на микрочипове в мозъка ви, или за Новия световен ред, дългогодишна конспиративна теория, според която сенчестият елит тайно планира да постигне световно тоталитарно правителство. Тонът на публикациите, дори когато се описват конспирации за прекратяване на човечеството, каквото го познаваме, не е паникьосан, а светски и мъдър: хайде, все още ли не е очевидно какво се случва? Лесно е да се предположи, че тези по-диви теории биха отблъснали всеки разумен човек. Но не така работи дезинформацията. Както при всяка друга система от вярвания, възможно е да се абонирате за елементи на нещо, като същевременно не сте съгласни с всичко.

Това е и преживяването на Ана. Тя не била съгласна с всичко, което хората публикували в различните акаунти в Instagram, които тя следвала. Тя е прекарала дълго време в болниците, така че не е успяла да развие анти-ваксерки наклонстти. Ана също така не отрича вируса, просто вярва, че пандемията е истинска, но преувеличена. Но било достатъчно лесно да пренебрегне коментарите, че вирусът е измама. Не само скептиците били крайни, чувствала тя. Когато приятели публикували съдържание срещу локдауна, Ана вижда, че и други скачат срещу тях, "казвайки на собствениците на фирми, че трябва да умрат, защото искат да си изкарват прехраната си. Плашещо е. Наистина е."

Тъй като ограниченията се разхлабиха миналото лято, Ана успява да си направи дълго отлаганата операция по ендометриоза. Веднага след като било разрешено, тя отворила отново студиото си за татуировки. Но все още била разочарована от факта, че журналистите не питат премиера за фалшиви положителни резултати при PCR тестове, или завишена смъртност или за факта, че стотици хиляди хора са били принудени да дължат пари. "Всички наричаха тези неща конспиративни теории", казва тя. "Това е просто унизително, когато хората имат истински, истински въпроси за нещата."

Първото правило на всяко конспиративно движение е, че никой не иска да бъде наричан конспиратор

Почти всеки COVID скептик, с когото от The Guardian разговарят, предупреждава журналистите да говорят с други хора в движението с по-екстремни възгледи. Един активист споделя, че журналистите просто искат да се съсредоточат върху "шантавото", когато всъщност "повечето хора, които се противопоставят на локдауна, просто искат да правят разумни неща". Саймън Долан съветва медиите да не "слизат по 5G маршрута", тъй като това е "малцинство". И все пак той е на мнение, че "правителството ни манипулира, без сянка на съмнение" и че Обединеното кралство изкуствено увеличава чувствителността на PCR тестовете, за да даде по-висока степен на инфекция, "за да изглежда правителството добре". Той има и теория, че PCR тестването отново ще стане по-малко чувствително. Тази предполагаема промяна, която вероятно би намалила броя на заболелите, настъпи точно когато Джо Байдън встъпи в длъжност - нещо, което "може да се разчете от някои като нещо повече от съвпадение", добавя той.

Конспирациите за COVID имат общо с повечето конспиративни теории - те често се представят под формата на сложни, псевдотехнически документи. Идеята, че СЗО критикува използването от Великобритания на PCR тестване, например, се основава на погрешно разчитане на изключително техническа част от лабораторни насоки, приложени към тестовете. Този вид информация е трудно да бъде проверена, а освен това проверката на факти е ограничена за промяна на съзнанието на вярващите, тъй като източници като BBC или Службата за национална статистика се смятат за ненадеждни. "Ако не искате да бъдете убедени, това няма да се случи", казва Джон Рузенбек, академик от Кеймбридж, който изучава дезинформация.

През лятото на 2020 г. фокусът на скептичното движение към COVID се измести от 5G и китайските лаборатории, върху ограниченията върху бизнеса и социалните събирания. На 29 август се проведе голям митинг на площад Трафалгар. Трудно е да се проследи кой точно го е организирал, но Дейвид Айк беше основният говорител и всички основни играчи имаха някакво участие. Хората в движението казват, че там е имало 50 000 души, но столичната полиция поставя цифрите по-близо до 10 000.

За много хора, които били прекарали месеци в консумация на COVID-скептично съдържание онлайн, митингът бил разкритие. "Току-що получих прилив енергия, като видях толкова много съмишленици", казва мъж от Полша на име Лука. Атмосферата на протеста на площад Трафалгар била приятелска и празнична и Лука си отишъл с чувството, че е създал нови приятели. "Беше невероятно", заявява той.

През септември, когато нарасна загрижеността за разпространението на дезинформация, Facebook затвори някои от най-големите групи, включително Stand Up X. Повечето потребители мигрираха към Instagram, който, въпреки че е собственост на Facebook, не беше обект на същите мерки. Всички основни групи са използвали повече каналите си в Telegram, до голяма степен немодерираното приложение за съобщения. Платформата не е толкова широко използвана като Facebook - повечето групи имат между 5000 и 15 000 потребители - но дискусията е оживена, като членовете разменят хиляди съобщения на ден. А затвореният характер на платформата - с групи, които по същество работят като гигантски чатове WhatsApp - помага да се укрепят хората на техните позиции.

Ана се записва в група против локдауна в Telegram, но това й създава неудобство - когато говори за пандемията, тя уважава онези, които не споделят нейната перспектива. Но не било така в Telegram. "Открих, че хората са доста войнствено настроени във възгледите си", казва тя. "Трябва да сте готови да промените мнението си."

След две седмици тя напуска групата и се връща в Instagram, където има много акаунти, споделящи съдържание, което предпочитала - включително активисти срещу локдауна от САЩ и Европа.

COVID скептицизмът е глобално явление

Въпреки че неговите централни принципи са сравнително последователни - че пандемията е преувеличена или че сме били излъгани за произхода й или че тя покрива нещо по-зловещо , той има различни отражения по целия свят. В САЩ много скептици са също и либертарианци, параноици относно правителствената намеса, които се застъпват за правата на оръжията и възприемат маските като "неамерикански".

В Германия митингите срещу локдауна - които са привлекли десетки хиляди хора - се популяризират и понякога организират от крайната десница. Във Франция, която вече е една от най-колебливите страни относно ваксините в света, скептиците впрегнаха съществуващите подозрения към големите фармацевтични компании. Във Великобритания скептицизмът към COVID често се формулира по отношение на основните права и свободи: правото на протест, правото да се прехранваме, правото да вземаме собствени решения.

През ноември, по време на вторият локдаун фризьорката Синид Куин стана герой на движението, когато обяви, че ще държи отворен салона си в Брадфорд. На прозореца тя закачи лист хартия, на който беше написала: "Не се съгласявам. Този бизнес е под юрисдикцията на общото право. Като собственици на бизнеса ние упражняваме правата си, за да си изкарваме прехраната." Позовавайки се на "член 61 от Магна харта 1215", в документа се твърди, че "имаме право да влезем в законно несъгласие, ако смятаме, че ни управляват несправедливо".

Идеята, че гражданите не трябва да следват несправедливи закони и могат да бъдат глобени или арестувани само ако дадат съгласието си, е често разпространена част от дезинформацията. Тази клауза на Магна харта се прилага само за малка група барони, а не за обществеността като цяло и при всички случаи тя никога не става закон.

В един студен ден в средата на януари две жени се срещнаха на гара Seven Sisters в северния Лондон. Всяка от тях носи куп грубо отпечатани листовки, които уведомяваха бизнеса за "Голямото отваряне" и ги призовават да отворят вратите си на 30-ти в нарушение на локдауна. Голямото отваряне беше насърчавано от всички основни скептични COVID групи, които се надяваха, че колективните действия могат да принудят правителството да премахне ограниченията. Те бяха вдъхновени от италиански активисти срещу локдауна, които използваха хаштага #ioapro (I Open), за да насърчат ресторантите да отворят вратите си в средата на януари. Листовките включваха имейл адрес - всеки, който осъществи контакт, ще получи дълъг имейл, излагащ Магна харта и защита по "общото право" те имат право да работят.

Двете жени, Луси и Джулия, първоначално се свързали чрез Telegram. Това бил първият път, когато се срещнат лично. Луси е в края на 20-те си години, актриса, която била без работа и социално изолирана по време на локдауна. Джулия е на около 50 години и отдавна вярва "в алтернативно здраве" и е подозрителна към ваксините. Докато се разхождали по главната улица, пускайки листовките в пощенските кутии на затворените салони за маникюр и ресторанти, те си бъбреха. Колкото повече четеше, толкова по-убедена ставаше Луси, че пандемията е преувеличена и че локдауна е средство за увеличаване на контрола от страна на правителството. "Загубих приятели", казва тя. "Но това ми даде спасителен пояс. Ако тази година не излезем от локдауна, вероятно ще се самоубия. Не съм единствената, която се чувства така." Джулия се съгласява с нея. "Толкова е разочароващо да видиш как близките ти поглъщат сляпо пропагандата. Наистина се страхувам колко хора ще си сложат тази генно-променяща ваксина, защото правителството лъже и създава целия този страх."

Преди да тръгнат по своя път, те се съгласяват да се срещат по-често.

В седмицата преди големия ден, потребителите на Telegram се насърчават един друг да се обаждат по телефона на различни бизнеси, за да проверят дали знаят за Голямото отваряне. Мнозина с разочарование установяват, че никой не е чувал за това. Сутринта на Голямото отваряне един потребител призова другите да продължат да съобщават: "Днес няма илюминати или несвързан чат. Само отваряне."

Голямото отваряне беше провал. Около 70 фирми в Обединеното кралство се съгласиха да отворят. "Наистина само 70 с близо 13 000 членове точно тук!", написа един разочарован потребител в Telegram. Всички отворили фирми бяха посетени от полицията по-рано през деня.

В Telegram хората се оплакаха от лошото представяне. "Повечето хора са мързеливи като дяволите", пише един потребител. "Прекалено дълго живеем сред глупави роботи!"; "Изправени сме срещу високо усъвършенствана, добре финансирана пропагандна машина, така че няма да се случи за една нощ", на мнение е друг.