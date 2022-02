Скок на резервациите за почивки, туристическият бранш се готви за бум

Доказателствата за възстановяването на туристическите пътувания са все повече, но това не ни се случва за пръв път. Все още съществува риск желанието ни за странстване да бъде ограничено от появата на нов вариант на ковид, ескалация на напрежението в Украйна или рязко повишаване на разходите за живот. Засега обаче потребителите, както в САЩ, така и в Европа отчаяно искат отново да опаковат багажа си, пише Андреа Фелстед в рубриката Bloomberg Opinion.

Прекратяването от страна на Обединеното кралство на всички тестове за напълно ваксинирани пътници, пристигащи в страната от 11 февруари, доведе до рязко увеличаване на резервациите. Заявките на търсещите слънце британци са една от причините TUI AG, най-големият в света туроператор, да очаква, че активността през това лято ще бъде близка до нивата отпреди пандемията. Гърция, Турция, Доминиканската република, Ямайка и Мексико вече са най-популярните дестинации за британските туристи.

В Thomas Cook, който сега се превъплъщава в онлайн туристически агент, седмичните резервации от Великобритания от началото на тази година са три пъти повече от средните за 2021 г. Възраждането е широкообхватно и включва, както пътувания до Турция, където седмичните резервации са шест пъти повече от миналата година, така и почивки през уикенда във Венеция и Рим, които са до пет пъти повече.

Тъй като все повече държави се отказват от статута си на високорискови и облекчават ограниченията, TUI наблюдава нарастване на търсенето в цяла Европа, включително в Скандинавия, Нидерландия, Франция и Германия - последната е най-големият пазар на компанията заедно с Великобритания, както по отношение на клиентите, така и по отношение на продажбите. Германците резервират пътувания за почивка в Испания още от следващия месец.

Американците също искат да заминат отново. Destination Analysts, доставчик на данни, който анкетира американските пътници, установи, че готовността за предприемане на туристическо пътуване през следващите 12 месеца е най-висока от началото на пандемията.

Затова не е чудно, че хотелските оператори Marriott International Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc., както и Airbnb Inc. отбелязват оживление при ваканционните пътувания. Airbnb съобщи, че резервациите през януари, направени за лятото, са се увеличили с една четвърт спрямо същия период на 2019 г. А главният изпълнителен директор на Expedia Group Питър Кърн заяви пред Bloomberg News, че лятото на 2022 г. се очертава да бъде "най-натовареният туристически сезон досега".

Но авиокомпаниите, хотелите и туроператорите не бива да се увличат твърде много.

Съществува опасност вирусът да вземе нов тревожен обрат или потребителите да не са склонни да пътуват твърде далеч заради напрежението в Украйна. Резервациите остават нестабилни на фона на несигурния геополитически климат.

Най-големият риск за сектора обаче може би е инфлацията. Тъй като домакинствата харчат повече за всичко - от храна и бензин до телевизионни абонаменти, на семействата ще им остават по-малко пари за почивка. Като се прибавят и по-високите разходи за заеми, зараждащото се възстановяване може да се забави. Намалените бюджети на домакинствата обикновено се отразяват най-напред на покупките на стоки с голяма стойност - като например скъпо ваканционно пътуване.

Резервациите все още се правят много по-близо до планираните дати на заминаване. Така че, ако потребителите се въздържат от закупуване на пътувания до юли и август, и дори до април или май, остава много време, за да усетят натиска на по-високите цени на горивата, данъците и лихвите по ипотечните кредити. Има време, за да променят решението си за пътуване със самолет. В момента Великден е пиковият период за Thomas Cook.

Въпреки това, като се има предвид как на хората им липсват слънчевите брегове, в момента те предпочитат пътуванията пред други разходи и са готови да платят повече. Това е добре, тъй като разходите на туристическите компании се увеличават поради проблеми, като например инвестициите, свързани с недостига на персонал в хотелите.

TUI съобщи, че средната продажна цена на летните почивки е с 22% по-висока от тази през 2019 г. Но това отразява по-скоро смяната на продуктите от страна на потребителите - например закупуване на пакетни екскурзии вместо отделни полети или хотели, оставане за по-дълго време и преминаване към по-скъпи места за настаняване - отколкото повишаване на цените. От Marriott заявиха, че потребителите показват "силно предпочитание" към луксозните помещения на компанията, което подчертава как са готови да пръснат пари.

Но днешната инфлация е широкообхватна и хората ще усетят по-високите цени, независимо дали са на почивка близо до дома си или на екскурзия в далечно населено място. Може да се окаже, че екскурзиите от Европа, например до Египет, Тунис или Турция, са сравними или дори по-изгодни като цена в сравнение с нощувките в близост до дома.



Целият анализ четете на сайта на Bloomberg TV Bulgaria