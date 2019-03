Кийт Флинт преди три години: Когато се изчерпам, просто ще се самоубия

Юли 2016 г. Фестивалът EXIT в Нови Сад. Хората са толкова много, че дори и прашинка не може да падне на земята. Всички чакат едно – The Prodigy. След дълго интро Кийт, Лиъм и компания излизат на сцената и забиват Breathe и изведнъж всички полудяват.

Трудно е да ви опиша енергията, която струеше от сцената. Навярно е успяла да зареди целия Нови Сад и дори цяла Сърбия.

Спомням си, че едва от време на време едва успявах да дишам тъй като мястото беше по-малко от хората, които се бяха събрали в него, но въпреки това не можех да откъсна очи от сцената и за секунда, най-вече възхищавайки се на лудостта на Кийт Флинт. Втори като него едва ли ще има.

През 1996 г. той запалва огъня у феновете на електронната музика с Firestarter. Ако можеше да прочете това, Флинт най-вероятно би ме глобил с един паунд за тази метафора. В пъба, който държал в Есекс, фронтменът държал буркан над камината си. Всеки път, в който тръгвал да я пали и някой правил шега, лишена от оригиналност, свързана с Firestarter, Флинт го глобявал. Събрал едва 57 паунда и ги дарил за благотворителност.

Всъщност, Кийт може и да е лудак на сцената и образ, който е плашил малките деца от телевизора при излизането на Firestarter, но в личния си живот и извън прожекторите, той бил изключително мил. Веднъж таблоидите се опитват да създадат скандал около The Prodigy и пращат репортер в градчето, където Флинт живее, за да разпитва за клюки. Всички негови съседи обаче казват само едно – той е страхотен, спокоен човек, който много често разказва за езерото, което копае в задния си двор.

Много фенове също споделят мили спомени с него.

"Веднъж се наложи да поправя сателитната чиния на Кийт Флинт. Къщичката беше малка и тиха, с прекрасна градина и 10 – 15 немски овчарки. Аз бях притеснен, но той беше прекрасен“, пише в Twitter мъж на име Саймън.

Друга жена разказва, че докато била в самолета, Флинт й пял песни на Боб Дилън, за да му даде сладки.

В последните дни от своя живот, Кийт Флинт се подготвя за предстоящото си турне като тренира непрестанно. Съседите му често го виждат да бяга из квартала и отново не пестят милите си думи.

"Той изглеждаше спокоен и в доста добра форма. - разказва 70-годишният Рей, който за последно вижда музиканта преди десет дни. - След няколко месеца започваше неговото турне в Америка и както всеки път, понеже турнетата са физически натоварващи, той започваше фитнес режим, за да се подготви. Изглеждаше доста весел.“

Джейн Адисън, която винаги разхожда домашния си любимец си около къщата на Флинт, си спомня, че той имал поне осем кучета, които винаги привиквал с думите "яйца и бекон“. Притежавал много птици, най-вече канарчета.

Според таблоидите, дни преди да се самоубие, Кийт се разделил със съпругата си – японската актриса и DJ Муами Кай и пуснал къщата си за продажба. Дали това е подтикнало фронтмена да вземе това крайно решение, не е ясно. Не се знае дори дали твърденията са истина, тъй като семейството му все още не е дало изявление.

Но преди три години, в едно от своите интервюта, Флинт казва: "Не спестявам за нищо, харча всичко сега. Винаги съм знаел, че когато се изчерпам, просто ще се самоубия. Но, кълна се, това не е нещо тъжно. Всъщност е позитивно. Момента, в който започна да се напикавам в леглото, ще ме видите пред автобуса.“

"Не се срамувам от това, което съм. Искам само, когато погледна назад, да знам, че съм живял пълноценен живот. Това е всичко. Че съм бил щастлив“, допълва още Флинт.

The Prodigy се ражда едва ли не на шега. Кийт среща Лиъм Хаулет, Максим и Лирой Торнхил в клуб в Есекс.

Флинт е преоткрил рейв сцената след като се връща от дълго пътуване в Близкия Изток и Африка. Тъй като напуска училище рано, той финансира това свое приключение с работа като месар, строител и какво и още не.

Връщайки се в Есекс обаче, той няма нищо – нито къща, нито приятели.

"Бях изгубен. Спях на дивана на една приятелка, когато нейна близка дойде и ми разказа за рейв партитата в The Barn“, разказва той.

"И така, следващия петък взех малко LSD и екстази и никога не погледнах назад“ допълва Флинт. Още от тогава той се съмнява, че ще доживее дълбока старост.

Цяла вечер Кийт, Максим и Лиъм не могат да спрат да говорят за общата си любов към по-твърдата електронна музика. Така решават да създадат една от най-влиятелните групи в музиката. Всъщност, така решават просто да запишат касетка с песни.

Флинт обаче е просто танцьор в The Prodigy до момента, в който не записва вокалите на Firestarter и тогава всичко се променя. Песента ги изстрелва директно в мейнстрийма. Пускат я навсякъде, но не и по телевизията преди 9 вечерта, тъй като видеото докарва кошмари на малките деца. Групата вече не е просто шега – тя създава история.

Момчетата продават 30 млн. албума по целия свят. Седем от техните осем тави достигат до номер едно в класациите, включително и No Tourists от 2018 г. През всичките тези години The Prodigy така и не променят стила си, за да се харесат на по-младата публика, а Кийт е тяхното лице. Когато списание The Face прави материал за The Prodigy, на корицата си не слагат тяхна обща снимка, а кадър само на Флинт. Той се превръща в човека, заради който групата съществува. Ако електронната музика е показала на едно изгубено момче правилната посока, то Кийт показваше правият път на останалите от The Prodigy.

Но съдбата ги изправя пред тежки дни. През 2000-та Кийт започва да пие, да прекалява с наркотиците. Вече не само той, но и приятелите му се съмняват, че ще отпразнува 50-я си рожедн ден.

Заради спорове в групата, Кийт чувства, че депресията го наляга. Пред The Times признава, че и тогава е мислил за самоубийство, но за това се изисква смелост. "А аз съм страхливец“, споделя той. След дълга борба, мениджърът на The Prodigy му помага да се отърве от отровата през 2009 година преди голямото им завръщане.

След това, Кийт е категоричен: "Единствената дрога, която използвам е музиката, която правя“.

Той постоянно подтиква останалите членове на бандата да правят по-твърди, по-шумни песни. И именно той е причината The Prodigy да се вписва толкова добре сред рок групите на фестивалите, да се превърнат в легендата, която са. Ала Кийт така и не смята за нужно да се научи да свири на какъвто и да е инструмент или да започне да пее като ангел. Но това не пречи на неговият приятел Лиъм Хаулет, който през 1997 година казва: "До колкото знам, Кийт е най-добрият изпълнител в Европа. Още от първия ден можех да видя, че ще се превърне в звезда с този искрящ характер.“

Флинт живее живота си на пълни обороти, винаги против правилата. И поне, поглеждайки назад, можем да кажем, че е постигнал това, което винаги е искал – да не бъде поредния сърдитко зад касата в McDonald's.

“Когато и, разбира се, ако стигна до 65-годишна възраст, искам да мога да кажа, че съм направил всичко. Ще ми се да съм приспал много бебета, да съм изживял всичките си секс фантазии. Ще ми се да съм боядисал косата си във всеки цвят, в който мога и да съм си направил пиърсинг навсякъде по тялото си. Дори и ако любимите ми таутуировки да са набръчкани тогава, поне ще мога гордо да кажа – направих го. Помислете си, можете ли да си представите да върша някаква друга работа? Справях се ужасно в училище, а дори не знам как да лепя тапети или нещо такова. Без тази група и тази работа щях да правя животите на другите още по-жалки, като сърдиткото в някой McDonald's. Само си помислете.“