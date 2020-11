Байдън гласувал за Тръмп? Америка е под напрежение, но светът се и смее

Напрежението в Америка може да се реже с нож, докато се чакат резултатите от последните няколко щата, които ще ни дадат отговор на въпроса кой ще е следващият президент на Америка.

Доналд Тръмп или Джо Байдън? Американците нямат търпение да разберат, но докато чакат нервно, те използват самоиронията, за да се справят със ситуацията. И не само те, а в цял свят.

Огромно количество миймове заляха социалните мрежи, представяйки в забавна светлина този така напрегнат момент.

За да победи в колебаещите се щати, изглежда, екипът на Тръмп реши да заложи на някои алтернативни средства, като духовно гуро. Паула Уайт се опита да прогони "черните сили, които се опитват да откраднат изборите от Тръмп", а това доведе до редица подигравки в онлайн пространството. "Молитвата" й дори пасна добре на мелодия от песен на рапъра Еминем.

well sorry @Eminem for that. But that's the first instrumental track i thought about. pic.twitter.com/5uce3N3GSP — Capitaine OSEF (@Soapmoine) November 5, 2020

Невада е един от щатите, които се бавят най-много с преброяването на гласовете. Там имаше технически проблеми, отлагания и почивки, което още повече забави работата на избирателната комисия. И докато хората чакат на ръба на своите седалки, те решиха да се подиграят с това, колко бавен е щата в работата си. Някои заподозряха, че служителите играят пасианс, докато други предположиха, че те използват по-екстрентични начини да броят гасове.

Nevada counting ballots pic.twitter.com/GC85ZFZdMd — Liz Jenkins (@ej11lizzie) November 5, 2020

nevada counting votes like pic.twitter.com/7Sep4xYQK6 — joseph 📸 (@disneywjoseph) November 5, 2020

А може би броят по пет бюлетини в час и са прекалено уморени?

Nevada after counting 5 votes in an hour pic.twitter.com/WvyMrocvGJ — Dobby Club (@DobbyClub06) November 5, 2020

Трети пък си спомниха за предаването "Следващият топ модел на Америка" и предположиха, че Невада ще обяви резултата в стил Тайра Банкс.