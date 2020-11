Мистериозната скулптура от Юта... изчезна

Още преди да се разбере кой е поставил мистериозната метална скулптура, открита миналата седмица в Юта, тя изчезна.

Бюрото за управление на земите в Юта заяви, че обектът е бил премахнат "от неизвестна страна". Снимки, публикували от авантюристи, които са искали да зърнат мистериозния обект, показват, че на мястото е останала само едно малко парче метал и купчина камъни.

Откриването на 3,7-метровата метална скулптура предизвика любопитството на стотици хора, които се чудеха как тя е попаднала там. Странният метален предмет е забелязан за първи път на 18 ноември от екипаж на хеликоптер, който брои овце от въздуха, в отдалечен югоизточен район на Юта.

Новините за неговото откритие и спекулации относно произхода му бързо се разпространиха в социалните мрежи, като повечето предположения са, че това е арт инсталация. Но все още никой не е поел отговорност за инсталирането на конструкцията.

Райън Бахер, пилот на хеликоптер в Юта, който посещава обекта в петък следобед, каза пред местната телевизия KSL, че когато негов приятел се e върнал на мястото на следващия ден, скулптурата вече я нямало. "Двадесет и четири часа по-късно мой близък приятел, който също е пилот на хеликоптер, отиде със семейството си, за да го видят и те, но обектът го нямаше", разказа той и добави, че би искал да знае кой го е направил.

The "monolith" obelisk met a swift fate before we arrived. Only the triangular top remained as well as parts of the below-ground base. If I ventured a guess, it was probably dismantled by someone determined to prevent careless curiosity that tends to ruin alluring sites. pic.twitter.com/kXP5KypmlS