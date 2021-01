София в топ 50 на най-подходящите за Instagram места в света

София попадна в класация за най-подходящите за Instagram места в света през 2021 г., нареждайки се на 46-то място. Класацията 50 Most Instagrammable Places in The World е изготвена от Big 7 Travel, съобщава Bloomberg TV Bulgaria.

Местата, подредени в списъка, са в резултат на анализ на количеството хаштагове от определена дестинация, анкета и работа на редакционния екип на Big 7 Travel.

София е описана като една от столиците в Европа, която е хит сред потребителите на Instagram, независимо дали снимат спокойствието, което заобикаля катедралния храм "Свети Александър Невски" или безбройните ретро трамваи, които се извиват из града.

Преди София на 45-то място е класиран Кейптаун, Южна Африка, а след нас се подрежда Хелзинки, Финландия.

На първите 10 места се класират:

1. Токио, Япония;

2. Филипините;

3. Париж, Франция;

4. Ню Йорк сити, Ню Йорк;

5. Истанбул, Турция;

6. Дубай, ОАЕ;

7. Хавана, Куба;

8. Сидни, Австралия;

9. Лондон, Англия;

10. Чикаго, Илинойс.

Цялата класация можете да видите тук.