Лиса и Камала Харис - предсказаха ли "Симпсънс" бъдещето отново?

"Семейство Симпсън" едва ли може да предсказва бъдещето, но тъй като е най-дълго излъчваният ситком в историята на САЩ, вечният сериал често се озовава в ситуации, в които "животът имитира изкуството" години след появяването на епизодите по телевизията.

Тази седмица, например, потребителите в социалните мрежи не можеха да не отбележат последното съвпадение между облеклото на вицепрезидента Камала Харис по време на инаугурацията и облеклото на Лиса Симпсън в епизод от 2000 г.

В "Барт към бъдещето" Лиса поема председателския пост и изрича популярната реплика: "Както знаете, ние сме наследили голяма бюджетна криза от президента Тръмп."

В епизода Лиса носи лилаво сако и перли, а на встъпването в длъжност в сряда Харис също беше облечена в лилаво сако и перли. Харис поема поста веднага след президентството на Доналд Тръмп, а това направи сравнението още по-лесно за зрителите.

Камала Харис. Снимка: БГНЕС

Приликите с встъпването в длъжност и сериала не спряха до тук. Актьорът Том Ханкс се появи като водещ по време на виртуален концерт в сряда вечерта, който имаше за цел да запази темата за националното единство на президента Джо Байдън по време на криза.

В "Симпсън: Филмът" от 2007 г. Ханкс в епизодична роля предлага нов Гранд Каньон в Спрингфийлд, родния град на Симпсън.

"Здравейте. Аз съм Том Ханкс. Американското правителство загуби доверието в себе си, така че взе назаем малко от моето", казва той. В края на сцената той добавя: "Ако ще изберете правителство, на което да се доверите, защо не и това?"

Спекулациите, че шоуто може да предсказва бъдещето, не са нещо ново. Феновете твърдят, че то предвижда, наред с други случаи, нападението на тигър Зигфрид и Рой, интелигентни часовници, "стършели убийци" и купуването на Disney от 20th Century Fox.

Дълголетието на шоуто и неговите сценарии, които отразяват бъдещето, са споменати и в други комедии, включително епизода "South Park", "The Simpsons Already Did It".

На въпрос през 2016 г., когато стана ясно, че "Симпсънс" са предсказали идването на Доналд Тръмп, сценаристът Дан Грейни каза пред The Hollywood Reporter: "Това беше предупреждение за Америка".

"И това просто изглеждаше като логичната последна спирка, преди да удариш дъното. Сценарият беше създаден, защото беше в съответствие с визията Америка да полудее", добави той.