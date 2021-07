След 24 г. и 500 хил. км: Семейство в Китай се събра с отвлечения си син

След 24 години и 500 хил. километра изминати на мотор из цял Китай, баща най-накрая откри отвлечения си син.

Когато е на две години момчето на Гуо Гангтанг е било грабнато от трафиканти на хора пред дома им в провинция Шандонг. Отвличанията на деца са голям проблем в Китай, като всяка година изчезват хиляди малчугани.

Според китайското министерство на обществената сигурност полицията е успяла да проследи самоличността на сина му с помощта на ДНК тестове. По-късно двама заподозрени са били издирени и арестувани, съобщават от Global Times. Двойката е планирала да отвлече дете с намерението да го продаде за пари, се казва в статия на China News.

След като забелязва сина на Гуо да играе сам пред дома си, заподозряната жена, идентифицирана само с нейното фамилно име Танг, го грабва и го отвежда до автогарата, където партньорът й, наречен Ху, чака.

След това двойката взима междуградски автобус за съседната провинция Хенан и продава детето там. Местните медии съобщават, че синът на Гуо все още живее именно в провинция Хенан.

Изчезването на сина на Гуо всъщност вдъхнови филм през 2015 г., в който участва суперзвездата на Хонконг Анди Лау.

24 години по-късно Гуо и съпругата му най-накрая успяха да прегърнат сина си. Клип, заснет по време на срещата в Ляоченг, Шандонг, показва, как двамата плачат, докато стискат сина си.

"Моето бебе, ти се върна!", казва майката, чието име не беше съобщено.

"Сега, когато детето е намерено, оттук нататък вече можем да бъдем щастливи", казва Гуо пред репортери.

Лау, който опозна Гуо, докато се готвеше да изиграе образа му във филма "Изгубени и обичани", го поздрави: "Бих искал да кажа на брат ми Гуо, че се възхищавам на упоритостта му", каза той пред South China Morning Post.

След отвличането на сина му през 1997 г., Гуо е пътувал до повече от 20 провинции в цялата страна с мотоциклет, преследващ информация за изгубеното му дете.

В процеса той чупи кости при пътнотранспортни произшествия и дори се сблъсква с магистрални джебчии. Пострадали са и десет мотора.

Разнасяйки банери със снимката на сина си върху него, Гуо е похарчил спестяванията си за мисията си, спял е под мостове и е молил за пари, когато финансите му свършвали.

Той също така стана виден член на организации за изчезнали лица в Китай и помага на поне седем други родители да се съберат отново с отвлечените си деца.

В Китай отвличането и трафикът на бебета е проблем от десетилетия.

През 2015 г. беше изчислено, че всяка година в Китай се отвличат 20 000 деца. Много от тях се продават за осиновяване както в страната, така и в чужбина.

